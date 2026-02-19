Habrá desfile y exhibición de autos antiguos por el 479 aniversario de Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- El próximo domingo 22 de febrero, la ciudadanía podrá disfrutar de una espectacular exhibición y desfile de autos antiguos, como parte de las actividades conmemorativas por el 479 aniversario de Irapuato.

Este evento es organizado por el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Económico y la Universidad Incarnate Word, con el objetivo de promover espacios recreativos, familiares y totalmente gratuitos para las y los irapuatenses, fortaleciendo la convivencia social y el sentido de identidad en el municipio.

Serán alrededor de 50 vehículos antiguos los que participen en el desfile, ofreciendo la oportunidad de admirar modelos clásicos que forman parte de la historia del automovilismo. El recorrido iniciará a las 10:00 de la mañana en la Calzada de los Chinacos, avanzará por las principales calles de la ciudad y concluirá en el Centro Histórico, donde los autos se concentrarán en los alrededores del Jardín Principal para su exhibición.

Humberto Hernández Salgado, director de Desarrollo Económico, destacó que este tipo de actividades, en las que colaboran ciudadanía e iniciativa privada, generan importantes beneficios para la economía local.

“Queremos posicionar a Irapuato como un punto de encuentro para la cultura automotriz. Nos da mucho gusto impulsar este tipo de iniciativas, pues entendemos que estos eventos activan el Centro Histórico; no solo fortalecen el tejido social, sino que también impulsan la economía local”, manifestó.

Salvador Pérez Godínez, coordinador general del evento, invitó a las familias, aficionados al automovilismo y público en general a asistir y disfrutar de esta actividad que enriquece el programa de festejos del 479 aniversario de la ciudad.

Con este tipo de eventos, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de generar actividades culturales y recreativas que fortalezcan el tejido social, promuevan la sana convivencia en los espacios públicos y consoliden las acciones del Programa de Gobierno y la estrategia Irapuato 27.

La entrada a la exhibición es libre. Para mayores informes, se invita a consultar las redes sociales oficiales del Gobierno Municipal.