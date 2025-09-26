“La Diabla” vendía bebés mexicanos a familias estadounidenses

México.- Martha Alicia, “La Diabla” fue arrestada en México como resultado de la cooperación con autoridades de Estados Unidos por presunto tráfico de bebés. De acuerdo con el director del Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos (NCTN), Joe Kent, la mujer vendía niños recién nacidos a familias estadounidenses por hasta 250 mil pesos.

“La Diabla” es presuntamente una integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y llevaba el liderazgo de una red de tráfico de bebés que cruzaban la frontera de México hacia Estados Unidos. Luego de un trabajo en conjunto, fue detenida en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Al parecer, la mujer engañaba a mujeres embarazadas y las reclutaba para posteriormente trasladarlas a zonas alejadas de la ciudad. Ahí les practicaba cesáreas clandestinas que terminaban en la muerte de las víctimas, extraía algunos órganos y se quedaba con los bebés.

Sus principales compradores eran norteamericanos, que pagaban más de 200 mil pesos. Supuestamente, el NCTC proporcionó datos sobre la ubicación de la “delincuente”, además de ofrecer una metodología que aportó a su detención.

“NCTC sigue comprometido a desbaratar todos los aspectos de los cárteles terroristas y sus operaciones. Y en este caso, las vidas de mujeres y niños inocentes dependían de ello”, mencionó Joe Kent y destacó el acto del presidente Donald Trump en el que designó a los cárteles y pandillas como organizaciones terroristas.