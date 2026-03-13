Reconocen a 13 mujeres con galardón UARHI 2026

Irapuato, Guanajuato.- Como parte de los eventos de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Gobierno de Irapuato, a través del Instituto de las Mujeres Irapuatenses (Inmira), llevó a cabo la XX edición de los reconocimientos UARHI 2026, una ceremonia dedicada a visibilizar y reconocer la trayectoria, liderazgo y aportaciones de mujeres que han contribuido al desarrollo del municipio.

Los reconocimientos UARHI se han consolidado como uno de los eventos más representativos para destacar la participación de las mujeres en distintos ámbitos de la vida social, cultural, educativa y económica de Irapuato.

Desde su primera edición en 2007, se ha reconocido a 157 mujeres irapuatenses, cuyas historias y trayectorias se han convertido en ejemplo e inspiración para la comunidad. En esta edición se entregaron 13 galardones en distintas categorías que reflejan la diversidad de aportaciones de las mujeres en la sociedad.

Estos galardones reconocen la trayectoria, entrega y dedicación en las categorías: Mujer Ciencia y Salud, Mujer Cultura, Mujer Educación, Mujer Rural, Mujer Labor Social, Mujeres en la Historia de Irapuato, Mujer Deportista, Mujer Comunicación, UARHI Uinani (Mujer Fortalecida), Mujer Empresaria, Mujer Liderazgos del Futuro, Mujer Testimonio de Vida (póstumo) y Mujer a la Trayectoria (categoría especial por el 20 aniversario).

Durante la ceremonia, las galardonadas fueron reveladas mediante sobres cerrados por mujeres que han sido distinguidas en años anteriores, lo que permitió fortalecer el reconocimiento entre generaciones y crear un ambiente de sororidad entre las participantes.

Como parte de las actividades previas al evento, se llevó a cabo la presentación del libro “Coyote Balcánico” de la autora Rayo Guzmán, galardonada en la categoría Cultura en 2012, así como un encuentro de convivencia entre nominadas y mujeres reconocidas en ediciones anteriores, con el objetivo de fomentar el diálogo, la inspiración y el acompañamiento entre ellas.

La presidenta de Irapuato, Lorena Alfaro García, encabezó el evento y dirigió un mensaje en el que reiteró el compromiso del Gobierno Municipal con la igualdad, el reconocimiento de los derechos de las mujeres y el impulso de su participación activa en la sociedad.

Además, reconoció una a una a cada mujer destacada que recibió alguno de los galardones.

“Hay que mandar mensajes de amor y creer en nosotros mismos; no importa el tamaño del reto o las adversidades. La vida es así: está llena de obstáculos, pero también de cosas maravillosas. Seamos perseverantes”, mencionó.

Los reconocimientos UARHI 2026 forman parte de las acciones impulsadas por el Instituto de las Mujeres Irapuatenses para promover la equidad de género, reconocer el liderazgo femenino y generar referentes que inspiren a nuevas generaciones de mujeres en el municipio, reafirmando el compromiso del Gobierno Municipal de continuar impulsando iniciativas que visibilicen el talento, la resiliencia y la contribución de las mujeres al desarrollo de la ciudad.

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