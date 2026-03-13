UTL inaugura exposición de calendarios japoneses

León, Guanjauato.- Con el objetivo de acercar a la comunidad universitaria a la riqueza cultural de Japón, la Universidad Tecnológica de León llevó a cabo la Exposición de Calendarios Japoneses, una muestra cultural que permite apreciar la creatividad, el diseño y la tradición artística del país asiático a través de diversas piezas visuales.

La exposición fue posible gracias al apoyo del Consulado General del Japón en León, que colaboró con la institución para compartir esta muestra con estudiantes, docentes y personal administrativo de la universidad.

El evento contó con la presencia de autoridades universitarias y representantes del consulado japonés. Por parte de la UTL, Dr. Christian Padilla Navarro, Rector de esta casa de estudios; el Mtro. José Ernesto López Juárez, Secretario Académico; la Mtra. Martha Betzabé Murillo Hernández, Directora de Desarrollo Académico y Docente; y el Mtro. José de Jesús Mendoza Rivas, Director del Área Económico Administrativa.

En representación del Consulado General del Japón en León, Sra. Yukiko Takahashi, Cónsul General Adjunta del Japón en León, acompañada por el Sr. Mitsuhiro Yoneyama, Cónsul de Asuntos Culturales, y la L.C.I. Alondra Guadalupe Luna Núñez, de la Sección de Política, Economía, Relaciones Públicas y Cultura.

Durante su mensaje, el Rector Christian Padilla Navarro reconoció la importante influencia que la cultura japonesa tiene en México, el intercambio académico y la colaboración cultural que se ha consolidado a lo largo de los años. Destacó que uno de los objetivos de la UTL es continuar construyendo puentes de colaboración con

Japón a través de acciones que fortalezcan la formación académica de las y los estudiantes.

Señaló que iniciativas como las becas de internacionalización hacia Japón y las visitas académicas de docentes al país oriental forman parte de las estrategias institucionales para fortalecer el aprendizaje y la visión global de la comunidad universitaria.

“Estamos convencidos de que estos intercambios no sólo transforman la vida de nuestros estudiantes, sino que también fortalecen la amistad entre México y Japón para futuras generaciones”, expresó el Rector.

Por su parte, la Cónsul General Adjunta del Japón en León, la Sra. Yukiko Takahashi, agradeció la invitación para participar en la inauguración de esta exposición y destacó el trabajo colaborativo entre el Consulado General del Japón en León, la asociación de calendarios en Japón y la UTL, lo que permitió presentar esta muestra que resalta el diseño y comparte parte del arte japonés con quienes disfrutan de esta cultura.

Asimismo, subrayó que se continúa trabajando para fortalecer los lazos de cooperación entre México y Japón, reconociendo el interés y la participación de instituciones como la UTL, cuyas iniciativas contribuyen a generar vínculos de colaboración cada vez más sólidos entre ambos países.

Como parte del evento, las autoridades realizaron el corte de listón inaugural, seguido de un recorrido por la exposición para apreciar los calendarios japoneses que reflejan distintos estilos artísticos y elementos representativos de la cultura nipona.

La jornada cultural continuó con una presentación escénica realizada por estudiantes de la universidad, quienes narraron la historia de Kiyohime, una leyenda tradicional del Japón medieval que forma parte del folclore del país.

Así también, las y los estudiantes ofrecieron una muestra de danza inspirada en los universos creativos de Studio Ghibli, destacando el talento artístico y la creatividad de la comunidad estudiantil.

Con actividades como esta exposición, la Universidad Tecnológica de León reafirma su compromiso con la formación integral de sus estudiantes, promoviendo espacios de intercambio cultural que fortalecen la comprensión internacional y enriquecen la experiencia educativa de la comunidad universitaria.