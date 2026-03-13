Netflix subirá el precio a su suscripción a usuarios en México

La plataforma hará un ajuste al costo a partir de abril, pero algunos usuarios verán la nueva tarifa hasta mayo

Redacción Notus13 marzo, 2026

México.- La plataforma de Netflix aumentará el precio de su suscripción a usuarios en México a partir del 13 de abril. Para algunas personas, el cambio se verá reflejado hasta mayo. Las nuevas tarifas tendrán un ajuste de 20 a 40 pesos más.

Los precios quedarán de la siguiente forma:

  • Plan estándar con anuncios: de 119 pesos al mes a 139 pesos
  • Plan estándar: de 249 pesos al mes a 269 pesos
  • Plan premium: de 329 pesos al mes a 369 pesos

En caso de añadir a un miembro extra, el aumento será de 10 pesos, quedando a 69 pesos con anuncios y 79 sin anuncios.

La compañía argumentó que el incremento se basa en sostener la inversión de producción de series, películas y contenido original, así como la ampliación de su catálogo.

Redacción Notus13 marzo, 2026

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