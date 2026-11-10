Reconoce Gobierno estatal la fuerza de las familias del campo y fortalece la proyección agrícola de Guanajuato

Irapuato, Guanajuato.- Con un llamado a colocar a las familias productoras, la innovación tecnológica y el desarrollo rural en el centro de las políticas públicas, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo destacó la relevancia de la actividad agrícola y pecuaria como pilar fundamental de la economía y la identidad en la entidad.

Durante el encuentro que reúne a productores, investigadores y empresarios de diversas naciones, la mandataria estatal enfatizó que el verdadero valor del sector radica en el esfuerzo cotidiano de quienes trabajan la tierra.

“Lo verdaderamente extraordinario no son solamente los números, las posiciones que ocupamos; lo extraordinario verdaderamente es nuestra gente, las familias de nuestro campo, sus historias de lucha y de trabajo”, afirmó García Muñoz Ledo.

Actualmente, Guanajuato se posiciona en el séptimo lugar nacional en producción agrícola y en el quinto lugar en producción pecuaria. En materia comercial, las exportaciones agroalimentarias de la entidad alcanzaron un volumen superior a los 1,456 millones de dólares durante el primer semestre de 2026.

Inversión en tecnología, capacitación y equidad

La gobernadora reiteró que la administración estatal mantendrá el acompañamiento directo a los productores mediante esquemas de capacitación, transferencia tecnológica y facilitación comercial, buscando que el dinamismo económico se traduzca en una mejor calidad de vida para las comunidades rurales.

De igual forma, hizo un reconocimiento explícito al papel de las mujeres rurales en la producción de alimentos y en la dirección de proyectos productivos, subrayando que las políticas del sector se diseñan a partir del diálogo directo con las zonas campesinas.

En el ámbito local e internacional, el sector agropecuario guanajuatense mantiene alianzas estratégicas para optimizar recursos naturales, como la colaboración con el Reino de los Países Bajos —representado por la consejera de Agricultura y Naturaleza, Wendele van der Wiele—, así como la integración de 27 marcas locales bajo el distintivo Marca Guanajuato.

Al evento asistieron integrantes del Patronato para el Desarrollo Agropecuario, representantes del Consejo Nacional Agropecuario, legisladores locales y titulares de las secretarías de Estado vinculadas al desarrollo rural y económico en Guanajuato.