Con Marca Guanajuato productores superan los 3.2 MDP en ventas dentro de ferias en México y España

León, Guanajuato.- La producción y el diseño elaborados por emprendedores de la entidad consolidaron su presencia en mercados locales, nacionales e internacionales al alcanzar ventas acumuladas por más de 3 millones 280 mil pesos durante su participación en tres eventos comerciales y culturales recientes.

Bajo el distintivo Marca Guanajuato, las empresas participantes expusieron sus productos en el Festival del Día de Muertos en Guanajuato capital, el Festival de Vida y Muerte de Xcaret en Quintana Roo y la Feria Tricontinental de Artesanía celebrada en Tenerife, España.

Las acciones se alinean con las políticas de fortalecimiento comercial de la administración estatal encabezada por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, enfocadas en abrir nuevos canales de comercialización para los sectores productivos de la entidad.

Resultados por escaparate comercial

Durante el Festival del Día de Muertos en la capital del estado, realizado del 28 de octubre al 2 de noviembre, participaron 48 unidades económicas provenientes de 12 municipios: Abasolo, Apaseo el Alto, Celaya, Cortazar, Irapuato, Guanajuato, León, Moroleón, San Francisco del Rincón, San Luis de la Paz, Santa Cruz de Juventino Rosas y Tarandacuao.

En dicho encuentro, que abarcó sectores como cuero-calzado, textil, artesanal y agroalimentario, las unidades productivas generaron ventas por 880 mil 935 pesos.

Por otra parte, la oferta local tuvo proyección internacional dentro de la 8.ª Feria Tricontinental de Artesanía 2026 en Tenerife, España, del 24 de octubre al 2 de noviembre. En este espacio participaron cuatro marcas representativas de Irapuato, León y Tarandacuao (Javier Servín, Cerámica Checuan, Edith Orozco Joyería y Etherea Joyería), acumulando ventas por 19 mil euros (cifra superior a los 400 mil pesos mexicanos).