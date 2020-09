Recolecta de útiles escolares

Irapuato, Guanajuato.- Ángel Tapia y Karen Domínguez ambos irapuatenses y estudiantes del Instituto Irapuato decidieron unir fuerzas mediante los colectivos Jóvenes Unidos y Benito Juárez Familia, para recolectar útiles escolares y entregarlos a quien más lo necesitan.



La recolecta comenzó desde el viernes 28 de agostó y termina este viernes 11 de septiembre en las inmediaciones del puente Bicentenario frente Home Depot.

Karen Domínguez mencionó: “Yo tenia esta idea desde antes que iniciara el ciclo escolar, con la nueva normalidad me di cuenta que no todos teníamos las mismas oportunidades y comencé a realizar una investigación en las casas hogares y nos dimos cuenta que no tenían mucho apoyo en útiles escolares” Ángel y Karen junto con los colectivos están buscando la ayuda de la ciudadanía irapuatense para seguir aportando a la noble causa.

“Me da mucha felicidad el poder aportar un granito de arena para todos esos niños que nos necesitan” concluyó.

Este viernes 11 de septiembre estarán de las 5 de la tarde a las 7 de la noche recolectando más artículos escolares para todos los irapuatenses que se quieran sumar.