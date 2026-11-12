Recibe Manuel Doblado el Distintivo Alva por capacitación en derechos humanos de las mujeres

Manuel Doblado, Guanajuato.- Tras cumplir con un programa de formación institucional orientado a la prevención y atención de la violencia de género, el Gobierno Municipal de Manuel Doblado recibió la mañana de este jueves el Distintivo Alva, otorgado por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG).

La acreditación es resultado de cuatro sesiones de sensibilización, información y asesoría realizadas desde el pasado mes de abril, en las cuales participaron más de 170 funcionarios y servidores públicos en temáticas enfocadas en la erradicación del acoso laboral, el hostigamiento y la violencia contra las mujeres.

Durante el acto de entrega, la titular de la PRODHEG, Karla Gabriela Acosta Rodríguez, reconoció la incorporación del municipio a esta alianza interinstitucional, en la que también fue galardonada la titular del Instituto de las Mujeres Purisimenses, Leticia Acosta.

“Lo que buscamos es que ninguna mujer tenga miedo de pedir ayuda, y que cuando lo haga encuentre una institución capaz de responder”, enfatizó la procuradora al señalar que el alcance del distintivo radica en la detección oportuna de situaciones de riesgo y en la calidad de la atención brindada a las usuarias.

Coordinación institucional y atención ciudadana

Por su parte, el presidente municipal, Gustavo Adolfo Alfaro Reyes, destacó la creación de la Coordinación de Derechos Humanos dentro de la administración local como una herramienta para fortalecer el acompañamiento a la población femenina y consolidar entornos laborales libres de violencia.

El alcalde subrayó el trabajo transversal realizado junto con dependencias municipales como el Instituto de la Mujer Dobladense (IMUD), la Procuraduría Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes, Seguridad Ciudadana e integrantes del Ayuntamiento, quienes participaron en el proceso de certificación y en el protocolo de entrega.