Con acto cívico, desfile y grupos musicales Cuerámaro celebra aniversario

Cuerámaro, Guanajuato.- A 157 años de la fundación de Cuerámaro, el gobierno municipal organizó una serie de eventos del 11 al 15 de noviembre que forman parte de la Feria 2026. Este 12 de noviembre, un acto cívico, el desfile conmemorativo y los grupos Conjunto Primavera, La Maguey y Banda Estrelladora rememoran la identidad del municipio.

El alcalde Humberto, ‘Profe Beto’ destacó el acto cívico: “En Cuerámaro estamos orgullosos de nuestra historia, de nuestras raíces y de la gente que ha construido este municipio. Recordar nuestro pasado nos inspira a seguir con Trabajo y Responsabilidad por un futuro mejor para todas y todos”.

A través del desfile en el que participaron instituciones educativas y la propia administración, además de bandas de guerra, los habitantes salieron a las calles principales de la cabecera para celebrar más de siglo y medio de historia.

Con el “Terapia Tour” de Conjunto Primavera, Banda La Maguey y Estrelladora, los cueramarenses podrán disfrutar del espectáculo a partir de las 8 de la noche. El teatro del pueblo será cede gratuita de la velada musical que honrará un año más del municipio.