De “tierra bravía a lugar de identidad: Pénjamo cumple 484 años

Pénjamo, Guanajuato.- Este 12 de noviembre se celebró el 484 aniversario de la fundación de Pénjamo, lugar al que los llamados conquistadores llamaron “territorio chichimeca y poblada de huachichiles, hombres agresivos y peligrosos”. El municipio ha sido participe de eventos como la Independencia, la Revolución y la Guerra Cristera.

A través de una reseña histórica en el acto conmemorativo de Pénjamo, el cronista José Sergio Hernández Rodríguez dio a conocer que “el suelo que hoy pisamos era habitado por nuestros antepasados, mejor conocidos como pueblos originarios, nativos de este lugar” fue un punto de cruce de varios momentos históricos decisivos para el país.

La historia formal comenzó en 1532, con el permiso del rey Carlos V al capitán Diego Tomás de Quesuchihua, y en 1542 se logró su fundación. Sin embargo, el origen se remonta a los pueblos originarios que nombraron al sitio Penxamo, “Lugar de sabinos,” en lengua tarasca.

Durante la Independencia, además de la aprehensión de 600 mujeres penjamenses como orden de Agustín de Iturbide, él estableció un cuartel ubicado en la calle Javier Mina, que ahora es una extensión de la casa de la cultura de Plazuelas.

Entre otros acontecimientos, se destacaron los enfrentamientos de la Revolución, como la batalla de Palo Verde y las incursiones de los revolucionarios de la Piedad en 1917.

Además del movimiento cristero, la lucha agrarista en 1930 trajo para el municipio la creación de 162 ejidos. En 1988 fue una zona clave en la que el paso del ferrocarril por su estación marcó una etapa nueva de progreso.

El cronista dejó ver que celebrar un aniversario más de la ciudad es recordar las generaciones que formaron parte de la historia.