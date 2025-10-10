Se disculpa “Gero” Yebra y espera sanción

Guanajuato, Guanajuato.- Luego de que fuera denunciado por dar muerte a un gatito y la presidenta municipal, Samantha Smith, anunció que se investigaría el tema y, en su caso, habría sanción para Gerónimo “Gero” Yebra, el animalista y activista político panista subió un mensaje de disculpa y de asumir la sanción que corresponda.

Perros propiedad de Yebra atacaron a un gato. En un primer momento, el hombre intervino para separarlos y sujetó al gatito para lanzar el cuerpo contra un alambre de púas, dejándolo colgado y sufriendo, para después bajarlo con un palo y dejándolo en una casa abandona. El minino murió.

Yebra ha sido un organizador de eventos “solidarios”, especialmente “el kilómetro de juguete” para los días 6 de enero, así como organizador de deportes y viajes turísticos y se ha desempeñado como operador político a favor del Partido Acción Nacional para llevar al poder a Alejandro Navarro y Samantha Smith. Siempre se ha manejado con un discurso religioso.

Ante los resultados de su acción, publicó lo siguiente:

“Me presento ante ustedes con el corazón apachurrado y con mucha humildad. Sé que hay enojo, indignación y tristeza por lo sucedido, y lo entiendo completamente. Hoy no vengo a justificar nada, vengo a pedir perdón.

Desde hace muchos años he trabajado como promotor deportivo y social. He organizado torneos, ayudado a jóvenes, acompañado a familias y he intentado construir comunidad desde el deporte y el servicio. Muchas personas saben que siempre he apoyado a quienes menos tienen y que he buscado ser útil, no un problema.

Hoy reconozco que cometí un error muy grave. Uno que ha lastimado profundamente a personas que aman a los animales, y también a quienes me conocían por mi labor social. Les ofrezco una disculpa sincera, sin rodeos.

No me escondo. Estoy dispuesto a afrontar lo que corresponda ante las autoridades y a colaborar en lo que se determine. Lo hago porque creo en la responsabilidad y porque sé que fallarle a la gente es más doloroso que cualquier sentencia.

A quienes me conocen, a quienes confiaron en mí, y a quienes hoy están dolidos, les digo de frente: lo lamento de verdad. Aprenderé de esto y encontraré la forma de corregir desde el respeto y el trabajo.

Gracias por leerme. Sé que no basta con decirlo, pero empezar por reconocerlo es lo mínimo que debo hacer”.