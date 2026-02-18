Realizarán foro en León para docentes sobre regulación de uso de celulares

Guanajuato, Guanajuato.- Integrantes de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura aprobaron la realización de un foro para enriquecer el análisis de la iniciativa de reforma a la Ley de Educación para el Estado que busca regular el uso de teléfonos celulares en las escuelas, esta ocasión enfocado a docentes y se llevará a cabo el próximo 27 de febrero en León.

El panista Juan Carlos Romero Hicks comentó que el tema ha despertado mucho interés y debe dársele la máxima exposición posible. Apuntó que las metodologías son hojas de ruta no normas, por lo que se debe facilitar el trabajo; en ese sentido, propuso, además del foro, una invitación más abierta a todos los sindicatos, asociaciones de padres de familia, Colegios de Psicólogos y directores de planteles para que envíen su opinión con plazo al 16 de marzo.

Al comentario se sumó el morenista Antonio Chaurand Sorzano, quien subrayó que coincidía en que se ampliara la difusión y consulta, aunque se demorara más tiempo. En el mismo sentido se pronunció la legisladora María Isabel Ortiz Mantilla, al señalar que la consulta se debe hacer lo más amplia posible para que se difunda lo que se está haciendo y, cuando se vuelva ley, realmente se aplique.

La petista Carolina León Medina coincidió, sobre todo en involucrar a los sindicatos y las partes que ejecutarán la norma, así como a los padres de familia para que se logre una concientización social que abarque todos los espacios. Externó que se debería hacer un foro exclusivo con la asociación de padres de familia.

La morenista Martha Edith Moreno Valencia precisó que es una iniciativa que ha generado un amplio interés y debe dársele un trato distinto en el caso de los foros, así como que se incremente la participación de asociaciones y de la población que no se dio cuenta, con la finalidad de contar con el mayor impacto posible.

Como parte del orden del día, se dio cuenta con un punto de acuerdo para exhortar a la gobernadora del estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, y a la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, para que la Secretaría de Educación del Estado realice un diagnóstico jurídico y administrativo del inmueble ubicado en la calle Españita número 1016, colonia Los Gavilanes, en la Zona Piel del municipio de León; informe sobre la titularidad y situación legal del predio, así como el estado procesal de la carpeta de investigación iniciada en la Fiscalía General del Estado; y defina las acciones necesarias para la recuperación y regularización del inmueble en favor del interés público.

De igual manera, al municipio de León, a través de la Dirección General de Desarrollo Urbano y la Dirección de Verificación Urbana y Asuntos Jurídicos para que investigue el estatus jurídico del uso de suelo y las modificaciones realizadas al inmueble sin autorización; aplique las medidas de seguridad y sanciones correspondientes al particular que ocupa el predio de manera irregular y elabore un informe público sobre las acciones emprendidas para garantizar el respeto al Estado de Derecho y la normatividad municipal.

Acordaron remitirlo a la Secretaría de Educación y a la presidenta municipal de Guanajuato para que informen sobre las acciones que han realizado respecto a la propuesta con plazo al 18 de marzo. El diputado Juan Carlos Romero Hicks comentó que el Ejecutivo no tiene que responder sobre carpetas de investigación dado que, como estaba la redacción, no es correcta.

En la reunión estuvieron presentes las diputadas Martha Edith Moreno Valencia, Carolina León Medina y María Isabel Ortiz Mantilla, así como los diputados Juan Carlos Romero Hicks y Antonio Chaurand Sorzano.