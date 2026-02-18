Activista provida encara a diputada por despenalización del aborto en Congreso

Guanajuato, Guanajuato.- Los sectores provida se suman a la resistencia panista a la eminente despenalización del aborto. Con la complacencia blanquiazul, la activista ultraconservadora Fátima Ávila encaró a gritos a Sandra Pedroza, diputada de Movimiento Ciudadano y una de las principales promotoras del derecho a las mujeres a interrumpir su embarazo.

En los patios del edificio legislativo, Ávila acusó a la legisladora de excluir a colectivos y asociaciones provida de las consultas sobre el tema y demandó frenar la despenalización de la interrupción del embarazo que impulsa desde el Congreso estatal en cumplimiento de la determinación fijada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La activista se coló al edificio con una treintena de simpatizantes, que coreaban “¡Guanajuato es provida, Guanajuato es provida!”.

Cuando la sesión concluyó, a gritos, de manera airada, Ávila interrumpió una entrevista que los medios hacían a Sandra Pedroza y reclamó por la promoción de reformas que, afirmó, “atentan contra la protección de la vida”.

La diputada fue escoltada por el jefe de seguridad del Congreso, mientras que el grupo mantenía su postura.

La confrontación ocurrió en el contexto del debate en torno a la despenalización, ahora por resolución de la Corte, que establece que el Poder Legislativo debe modificar su marco jurídico en un plazo de 90 días para eliminar disposiciones que penalizan la interrupción del embarazo. El plazo inició el domingo.

Mientras los colectivos feministas aplauden, los afines al panismo recrudecen su postura.

El grupo acudió como público a la sesión de la Comisión de Justicia, donde aprobaron el dictamen del Código Penal del Estado de Guanajuato, a fin de incorporar una pena más severa en el tipo penal de violencia familiar.

También acordaron dictaminar en sentido positivo las iniciativas de reforma al Código Penal estatal; primera, para garantizar el derecho fundamental de las mujeres a una vida libre de violencia; y segunda, a fin de garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales.

Contaron con el cobijo de la panista Susana Bermúdez Cano y desde el momento de la sesión se mantuvieron con pancartas en contra de la despenalización del aborto.

Cuando la sesión terminó, encararon y gritaron a la emecista.

En la reunión estuvieron presentes las diputadas Susana Bermúdez Cano, Karol Jared González Márquez, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia y los diputados Carlos Abraham Ramos Sotomayor (presidente) y Rolando Fortino Alcantar Rojas. En calidad de invitados se contó con la participación de las diputadas María Eugenia García Oliveros y Sandra Orozco Pedroza; y los legisladores Luis y Ricardo Ferro Baeza, Antonio Chaurand Sorzano y David Martínez Mendizábal.