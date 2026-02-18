Escuela de Romita casi duplica resultados en RIMA 2025 y se vuelve referente estatal

Romita, Guanajuato.- La Escuela Primaria Miguel Hidalgo, ubicada en la comunidad El Paraíso, municipio de Romita, logró un incremento significativo en su desempeño en la evaluación RIMA 2025, resultado de una estrategia clara, estructurada y centrada en el diagnóstico puntual del alumnado.

A partir de este análisis, el docente multigrado implementó una planeación basada en proyectos, flexible y adaptada a los distintos ritmos y edades, promoviendo el aprendizaje colaborativo y el trabajo en equipo entre estudiantes de diferentes grados.

Se fortaleció el acompañamiento permanente, el uso de herramientas digitales como computadora y proyector, así como la evaluación continua, lo que permitió realizar ajustes oportunos para que cada niña y niño tuviera mayores oportunidades de mejora.

Los resultados son contundentes. En 2024, la escuela registró una media de 44.24 en Español y 38.26 en Matemáticas; para 2025, los puntajes ascendieron a 78.7 en Español y 55.7 en Matemáticas. Este crecimiento refleja avances sustanciales en lectoescritura, comprensión lectora y pensamiento lógico-matemático, posicionando al plantel como referente de mejora educativa en el municipio.

Por este logro, el Gobierno de la Gente, encabezado por la gobernadora Libia Denisse García Muñoz Ledo, a través de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), entregó un reconocimiento oficial a la comunidad educativa por su destacado desempeño en RIMA 2025, subrayando el compromiso y los resultados obtenidos en corto tiempo.

La prueba RIMA (Recopilación de Información para la Mejora de los Aprendizajes) es una herramienta diagnóstica que permite conocer el avance de las y los estudiantes en Lenguaje, Matemáticas y Ciencias. En un estado donde participan más de 10 mil escuelas de educación básica, destacar no es tarea sencilla, particularmente en un plantel multigrado con 28 alumnos.

Detrás de estos resultados hay trabajo constante y vocación. La directora, Erika Vianey Ruiz Granados, junto con su equipo docente, ha impulsado espacios de aprendizaje dinámicos y contextualizados, como patios pedagógicos y actividades vinculadas con la realidad de la comunidad. Aquí se enseña con libros, pero también con cercanía, ejemplo y dedicación.

En esta escuela nadie se queda atrás. Si un alumno requiere reforzar lectura o matemáticas, recibe acompañamiento; si otro avanza con mayor rapidez, se le motiva a apoyar a sus compañeros. Esta dinámica solidaria ha marcado la diferencia. Asimismo, la comunicación permanente con madres y padres de familia ha sido clave, demostrando que cuando escuela y hogar trabajan de la mano, los resultados se fortalecen.

La supervisión escolar ha destacado el ambiente sano, participativo y solidario que prevalece en el plantel. La convivencia entre distintas edades favorece valores como el respeto y la empatía. Además, el docente multigrado continúa su preparación profesional mediante cursos, talleres y su proceso de titulación de maestría, convencido de que la mejora educativa también inicia frente al aula.

La Escuela Primaria Miguel Hidalgo demuestra que, con organización, compromiso y vocación de servicio, es posible transformar los resultados. En El Paraíso, la educación no es solo un discurso: es trabajo diario que hoy se traduce en avances concretos y en un futuro más prometedor para sus niñas y niños.