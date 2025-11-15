Realizan primera feria del empleo UG León

León, Guanajuato.- El Campus León de la Universidad de Guanajuato (UG), a través del Ecosistema Vida UG Campus León, llevó a cabo la Primera Feria del Empleo, un evento orientado a fortalecer la vinculación entre la comunidad universitaria, la sociedad en general y diversos sectores productivos. La jornada se realizó en la Torre Vida UG de la sede San Carlos, donde se recibieron empresas locales, nacionales e internacionales que ofrecieron diversas vacantes y oportunidades de desarrollo profesional.

La Feria del Empleo tuvo como objetivo brindar a la comunidad estudiantil, comunidad egresada y público interesado un espacio de contacto directo con compañías de distintos sectores que buscan talento comprometido, innovador y con visión de futuro.

Durante la ceremonia de inauguración se contó con la presencia de la Dra. Katya Vargas Ortiz; Secretaría Académica del Campus León, quien, en representación del Rector del Campus, Dr. Mauro Napsuciale Mendívil, compartió con las y los asistentes su satisfacción por la amplia participación y agradeció la presencia de cada empresa, así como la asistencia de estudiantes, egresado(a)s y ciudadanía. Al mismo tiempo, reiteró que las puertas de la Universidad de Guanajuato continúan abiertas para quienes buscan incorporarse a su oferta educativa o fortalecer su proyecto de vida a través de la formación profesional.

Durante el evento participaron empresas como: Serviacero Worthington, Zebra Logistics, Secretaría de Economía, Grupo URSA Consorcio Inmobiliario, Hotel Hacienda Catrina & Spa, Coppel, Muñoz Corporativo, Orangery, Adecco, Plateros Trucking, CartoMicro, PriceShoes, Manufacturera La Gacela, Limpro Comercial, Water House Group, Cleanupday, así como la Asociación Sindical de Trabajadores Administrativos de la Universidad de Guanajuato (ASTAUG) , interesada en captar perfiles para puestos operativos y administrativos dentro de la Universidad de Guanajuato.

Las y los asistentes tuvieron la oportunidad de dialogar directamente con reclutadore(a)s, entregar su currículum, conocer programas de capacitación y explorar opciones de crecimiento laboral alineadas con su formación profesional.

De igual manera se impartió una charla titulada “Estrategias de inserción laboral” por la Mtra. Beatriz Rodríguez de la empresa PW Transitions.

De manera simultánea, se desarrolló una Feria de la Salud, en la que se ofrecieron servicios gratuitos de aplicación de vacunas, medición de glucosa, peso y talla, así como orientación en actividad física personalizada, considerando edad, sexo y posibles factores de riesgo. Esta actividad tuvo como propósito promover el bienestar integral de la comunidad y reforzar hábitos saludables desde un enfoque preventivo.

El Ecosistema Vida UG Campus León tiene entre sus principales objetivos fortalecer la vinculación universidad–sociedad, acercando oportunidades laborales, educativas y de bienestar que contribuyan al desarrollo personal y profesional de la comunidad egresada y del público en general.

Así, la Universidad de Guanajuato refrenda su compromiso con el desarrollo integral de las personas y la consolidación de espacios que impulsen el empleo, la salud y el bienestar comunitario.