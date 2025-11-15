Hombres atentaron contra 13 ministeriales en León; uno fue detenido

León, Guanajuato.- Tras una agresión armada en contra de 13 servidores públicos durante un operativo en el Fraccionamiento Mayorazgo del Corralejo, la Fiscalía General del Estado llevó ante la justicia a PEDRO VALENTÍN “N”, por hechos registrados la madruga del 6 de noviembre de 2025, en la ciudad de León, en donde su compañero perdió la vida, abatido por los agentes.

Los hechos ocurrieron cuando personal de la Fiscalía ingresó al inmueble en cumplimiento de un mandato judicial y dos individuos que se encontraban al interior abrieron fuego en contra de los agentes ministeriales y un Ministerio Público.

Ante el riesgo inminente, los agentes repelieron la agresión conforme a los protocolos establecidos, neutralizando a uno de los agresores, mientras el segundo individuo, identificado como PEDRO VALENTÍN “N”, fue detenido en el lugar.

Durante la intervención se aseguraron armas de fuego, artefactos ponchallantas, billetes falsos y otros objetos ilícitos, los cuales fueron incorporados como indicios relevantes en la carpeta de investigación.

La Unidad de Tramitación Común con Detenidos de la Fiscalía Regional A desplegó un equipo integrado por agentes del Ministerio Público, agentes de Investigación Criminal y peritos forenses, quienes realizaron análisis balísticos, fijaciones, dictámenes y otras diligencias que permitieron reconstruir la mecánica de los hechos y establecer la secuencia de la agresión.

En audiencia para verificar la legalidad de la detención, el Juez de Control determinó que el aseguramiento del imputado se realizó con pleno respeto a los derechos humanos y dentro de los estándares constitucionales. Acto seguido, al formularse la imputación, la autoridad judicial analizó los datos de prueba expuestos por la Fiscalía y concluyó que existían elementos sólidos para vincularlo a proceso penal por los delitos de homicidio en grado de tentativa en agravio de servidores públicos y uso de armas de fuego.

El Juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo para el cierre de la investigación complementaria, a fin de que se desahoguen los actos restantes que permitirán robustecer el caso y avanzar hacia la responsabilidad penal correspondiente.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato tomará acciones enérgicas en contra de aquellas personas que atenten contra la seguridad de cualquier servidor público encargado de la procuración de justicia y la seguridad pública.