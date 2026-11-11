Realizan operativo contra taxis de plataforma; ubers ‘unen fuerzas’ en la capital

Guanajuato.- Al mediodía del martes, unidades de la Dirección de Transporte y Movilidad del Gobierno de Guanajuato realizaron un operativo contra taxistas de plataforma; los perseguidos se organizaron, se juntaron, “encajonaron” a inspectores y bloquearon el boulevard Euquerio Guerrero.

Los primeros taxistas detenidos fueron ubicados en la calle Miguel Hidalgo y las inmediaciones de la exestación de ferrocarril. Apenas fueron detenidos, los afectados llamaron a su gremio. Unidades de la corporación quedaron “atrapadas” entre vehículos usados para el servicio de transporte de la plataforma.

Posteriormente hicieron lo mismo en el boulevard Euquerio Guerrero, donde también inmovilizaron unidades de la dependencia en el exterior del centro comercial Alaïa. Llegaron decenas más y bloquearon la avenida.

Los operadores de Uber se quejan de ser “cazados” y perseguidos “por cualquier motivo” por parte de Transporte y Movilidad estatal.

Los taxistas que habían sido detenidos por los elementos de la corporación fueron “rescatados” por sus compañeros. Acudieron asesores de la Secretaría de Gobierno y más tarde los taxistas despejaron la zona.