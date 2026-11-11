Caravana de Emprendedores deja una derrama económica de más de 534 mil pesos en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Con una derrama económica acumulada de 534 mil 489 pesos, concluyó la edición número 50 de la Caravana de Emprendedores, jornada comercial impulsada por la administración municipal para promover la producción local y diversificar las fuentes de ingreso familiar.

El encuentro, realizado los días 6, 7 y 8 de noviembre en el Jardín Principal y el Andador Juárez, concentró a 79 marcas irapuatenses y benefició de forma directa a 273 personas entre artesanos, productores e integradores de proyectos productivos.

La estrategia coordinada por el Gobierno de Irapuato integró la participación de 61 mujeres y 18 hombres; entre los expositores figuraron 11 jóvenes, nueve personas con discapacidad y ocho adultos mayores.

Red comercial e integración institucional

Para esta edición, 30 marcas se incorporaron por primera vez al esquema de venta directa, ampliando el padrón de expositores que acceden a espacios públicos de alta afluencia peatonal.

Las firmas participantes fueron canalizadas a través de distintas dependencias e instancias municipales:

44 marcas : Punto CercanIA – Casa del Emprendimiento.

: Punto CercanIA – Casa del Emprendimiento. 12 marcas : Instituto Municipal de las Mujeres Irapuatenses (INMIRA).

: Instituto Municipal de las Mujeres Irapuatenses (INMIRA). 12 marcas : Sistema DIF Irapuato.

: Sistema DIF Irapuato. 11 marcas: Dirección General de Desarrollo Social y Humano.

La organización del evento requirió la articulación operativa entre el DIF Irapuato, Desarrollo Social, Desarrollo Rural, INMIRA y el Instituto de Cultura y Turismo (ICULTUR), consolidando un modelo de impulso a la economía social y al comercio de proximidad en el centro histórico de la ciudad.