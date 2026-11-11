Carambola entre 6 vehículos causa caos vial en la Irapuato-Abasolo

Irapuato, Guanajuato.- Una carambola que involucró 6 vehículos en la carretera Irapuato-Abasolo provocó un congestionamiento vial a la altura de la Expo Agroalimentaria. El percance no dejó lesionados, pero sí afectaciones materiales.

El accidente ocurrió alrededor de las 6 y media de la mañana, cerca de la comunidad Santa Elena, donde vehículos particulares se estamparon uno contra otro, uno de ellos quedó sobre el acotamiento.

Tras el reporte, la Guardia Nacional división Carreteras atendió el incidente y paramédicos revisaron a los implicados, señalando que no requerían atención médica. Según la Secretaría de Seguridad municipal, un carril fue cerrado de Irapuato hacia Abasolo.

Cabe destacar que apenas ayer, a menos de 24 horas, un tráiler se volcó sobre la cuneta de la carretera en el mismo punto, generando acumulación de tráfico. De igual manera, no hubo personas heridas, sino daños en el vehículo.