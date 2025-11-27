Guanajuato reconoce a sus atletas más destacados en la ceremonia estatal del deporte 2025

Guanajuato, Gto.- La Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, encabezó la ceremonia de Entrega de Reconocimientos a lo Mejor del Deporte de Guanajuato 2025, como muestra de respeto y orgullo por el esfuerzo y la disciplina con que las y los deportistas han puesto en alto el nombre de Guanajuato.

“Qué energía se siente en este lugar. De verdad que uno entra aquí y se cargan las pilas de puro orgullo guanajuatense. Este lugar está lleno de medallistas, de familias y de sueños cumplidos. Cuando en Guanajuato nos ponemos la camiseta, la deportiva y la de nuestro estado; somos un equipo al que nada lo detiene”, dijo Libia Dennise.

La Gobernadora explicó que en la Olimpiada Nacional CONADE 2025: un total de 366 medallistas guanajuatenses conquistaron el 8.º lugar. Encabezaron a más de mil atletas de 31 municipios que defendieron la camiseta de Guanajuato en 41 disciplinas. “Esas 298 medallas, son 298 veces que nos hicieron sentir invencibles. ¡Qué orgullo verles triunfar!”.

En los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025: los deportistas guanajuatenses lograron 13 medallas continentales que “costaron alma y corazón. Ustedes nos enseñaron que cuando portan la camiseta de México, el corazón que late adentro es puro orgullo de Guanajuato”, destacó.

En los Juegos Parapanamericanos Juveniles 2025: “si hay algo que me toca el alma, son nuestras y nuestros jóvenes de los Parapanamericanos. Gracias por hacer posible lo imposible. Ocho jóvenes que nos demostraron que el espíritu manda sobre cualquier circunstancia y que no hay obstáculo que no se pueda vencer”, resaltó la Gobernadora.

“Y hoy entregamos el máximo honor que Guanajuato puede dar a un deportista, el Premio Estatal del Deporte 2025. Y se lo entregamos a seres humanos increíbles:

A Kelly Alexandra López Ponciano (deportista convencional): Kelly, tu fuerza física es impresionante, pero tu fuerza simbólica nos emociona. Verte levantar esos kilos es ver el espíritu de las mujeres de Guanajuato: mujeres que cargan responsabilidades y sueños, y que nunca se rompen”, dijo Libia Dennise.

Además, a Jesús Alberto Gutiérrez Bermúdez (deporte adaptado): “Jesús, cada vez que te lanzas al agua, rompes prejuicios. Gracias por demostrarnos que cuando el espíritu es invencible, se puede navegar contra cualquier corriente”, agregó.

Así como a los entrenadores José Luis Castrejón Pérez y David Eduardo Sánchez Figueroa: “Tienen el don mágico de ver la grandeza antes que nadie. Gracias por ser los arquitectos de las glorias que hoy celebramos”, comentó.

“Y a nuestra Selección Femenil de Hockey sobre pasto: ¡Tricampeonas! Ganar tres veces requiere más que talento: requiere hermandad. Verlas jugar es ver a Guanajuato unido”, señaló la Gobernadora.

“Hoy venimos a entregarles un reconocimiento y un estímulo económico que se han ganado”, dijo la Gobernadora quien reconoció a los familiares de los deportistas por ser el motor que los impulsa a lograr sus sueños.

“Familias que están aquí y quienes no pudieron venir: este triunfo también es suyo. Ustedes son las y los patrocinadores oficiales de estos sueños”, expresó la Gobernadora quien también felicitó a las y los entrenadores por ser guías, mentores y, “por creer en ellos, incluso en los días en que ellos mismos dudaron. ¡Ustedes también nos llenan de orgullo!”.

Libia Dennise señaló que “este reconocimiento sea el empuje que los lleve más lejos. Sean inspiración para quienes vienen detrás. Conviertan cada medalla en un punto de partida. Salgan a abrir caminos. Salgan a demostrar por qué Guanajuato es tierra de campeonas y campeones.

“¡Y vamos por más en 2026!. ¡Que viva el deporte! ¡Que vivan nuestras campeonas y campeones! ¡Y que viva Guanajuato!, ¡Muchas felicidades a todas y todos”, puntualizó.

En este evento se contó con la participación de la Presidenta Municipal de Guanajuato, Samantha Smith Gutiérrez; y la Directora de la Comisión del Deporte, Yendy Cortinas López; quienes también felicitaron a los deportistas que este día recibieron su reconocimiento.