Realizan en la capital caminata de concientización contra la Diabetes

Guanajuato, Guanajuato.- Autoridades estatales, municipales y representantes de asociaciones civiles, realizaron en esta capital la caminata conmemorativa por el Día Mundial de la Diabetes 2026. En el estado de Guanajuato, la diabetes mellitus es la segunda causa de muerte general y afecta a más de medio millón de adultos. El padecimiento representa uno de los mayores retos de salud pública en la entidad, impulsado en gran medida por los hábitos alimenticios y las altas tasas de sobrepeso y obesidad.

Mortalidad e impacto

De acuerdo con los registros del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), correspondientes a 2025, la diabetes provocó 6,265 defunciones en Guanajuato (3,195 en mujeres y 3,070 en hombres), situándose únicamente por debajo de las enfermedades del corazón.

En un periodo de 10 a 11 años, la enfermedad ha cobrado la vida de más de 68,470 guanajuatenses, lo que equivale a un promedio aproximado de 17 a 19 muertes diarias.

La enfermedad es una de las principales causas de infartos, daño renal, ceguera y amputaciones no traumáticas en la entidad, registrando un incremento sostenido en intervenciones quirúrgicas derivadas del pie diabético.

Se estima que más de 538,000 personas mayores de 20 años viven con diabetes tipo 2 en el estado, y cada año se suman más de 10,000 nuevos casos.

Aunque históricamente la diabetes tipo 2 se asociaba con adultos mayores, las autoridades sanitarias estatales han reportado un incremento de entre 15 % y 20 % en diagnósticos realizados a personas jóvenes de entre 20 y 40 años.

Según reportes de salud estatal y encuestas nacionales (ENSANUT), alrededor del 70 % de la población adulta en la región presenta sobrepeso u obesidad, principal detonante para desarrollar resistencia a la insulina.

La Secretaría de Salud de Guanajuato mantiene bajo tratamiento y monitoreo activo a decenas de miles de pacientes (con registros recientes de entre 65,000 y 89,000 personas en sus unidades de primer nivel) mediante esquemas de insulina y medicamentos especializados.

A pesar del reto que implica mantener la adherencia al tratamiento a largo plazo, Guanajuato ha destacado a nivel nacional en el Índice de Calidad de la Atención de la Diabetes (ICAD), logrando mantener bajo control metabólico a cerca del 52 % de sus pacientes atendidos en el sector público, cifra superior al promedio nacional del 37 %.

Marcha festiva contra la diabetes

Como parte de un esfuerzo que se hace desde el año 2007 a nivel global cada 14 de noviembre para promover la prevención, detección y control de este padecimiento, e3n la capital del estado se lleva a cabo también una caminata de concientización, campaña reforzada en hospitales, centros de salud, escuelas y en esta ocasión, en las calles del centro histórico. El recorrido fue desde el jardín Embajadoras hasta la Alhóndiga de Granaditas.

Con porras, cánticos y bailes, los contingentes de personal médico, pacientes, sus familiares, maestros, alumnos y sociedad civil disfrutaron de esta jornada de concientización, que pugnó por la prevención, el cuidado de la salud, una alimentación balanceada y ejercicio para evitar o controlar la segunda causa de muerte en México.