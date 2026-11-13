Entregan Premio del Deporte a atletas sobresalientes de Guanajuato Capital

Guanajuato, Guanajuato.- Aunque la corredora Laura Galván tuvo un destacado papel en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe, realizados en Santo Domingo, al ganar dos medallas de oro, el Premio Municipal del Deporte fue para Arian Iveth Chía Hernández, quien ganó sólo una medalla de bronce.

Las siete categorías que se premiaron son: Deportista Convencional, Deportista Adaptado, Deportista Adulto Mayor, Entrenador Convencional y Adaptado, Árbitro o Juez Deportivo, Trayectoria Deportiva, Promoción y Fomento Deportivo.

Alejandro Navarro, presidente del DIF municipal, entregó en los premios en representación de su esposa, la presidenta municipal Samantha Smith. Así, en una ceremonia y ante la presencia de autoridades estatales, municipales, familiares, amigos y colegas, recibieron el Premio Municipal del Deporte de Guanajuato:

Deportista Convencional

Arian Iveth Chía Hernández, de atletismo

Deportista Adaptado

Guadalupe Escobedo Gómez, de karate

Deportista Adulto Mayor

Germán Cortés Gutiérrez, de triatlón

Entrenador Convencional y Adaptado

Karla Patricia Rodríguez Ayala, de básquetbol

Árbitro o Juez Deportivo

Alfonso Aldana García, umpire de béisbol

Trayectoria Deportiva

José Apolinar Caudillo Olmos, de atletismo

Promoción y Fomento Deportivo

Jaime Jorge Gutiérrez Garnica, de béisbol

Entregaron un estímulo económico de 10 mil pesos a cada atleta ganador, así como becas a deportistas, entrenadoras y entrenadores, para seguir fomentando un estilo de vida saludable.

Las dos más destacadas de 2006

Laura Galván, conocida como “La Gacela de La Sauceda”, y Arian Iveth Chía Hernández son las atletas capitalinas más destacadas este año, ambas por sus logros en los pasados XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que se celebraron oficialmente del 24 de julio al 8 de agosto de 2026 en la capital de República Dominicana.

Chía Hernández compitió en 3,000 metros con obstáculos y logró el tercer lugar (Medalla de bronce) con tiempo de 10:06.68.

Laura Galván logró medalla de oro y récord en el Medio Maratón (21 kilómetros) y medalla de oro en los 10,000 metros, con lo que fue bicampeona de la prueba.

Acapara premios

Laura Galván ha ganado el Premio Municipal del Deporte de la capital en dos ocasiones (2021 y 2023). Además, ha sido reconocida dos veces con el Premio Estatal del Deporte en esos mismos años.

Premio Municipal del Deporte 2021. Fue galardonada en la categoría de deporte convencional por el gobierno de Guanajuato Capital tras su participación y récords en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Premio Municipal del Deporte 2023. Volvió a encabezar la lista de condecoraciones otorgadas por la Comisión Municipal del Deporte de Guanajuato (COMUDEG) tras romper récords nacionales y ganar medallas en los Juegos Centroamericanos y Panamericanos.

Premio Estatal del Deporte (2021 y 2023). También recibió en dos ocasiones este máximo galardón estatal entregado por CODE Guanajuato. Es la única atleta en lograrlo dos veces en el periodo entre 2010 y 2026.

Lo anterior genera polémica en la capital debido a que Laura Galván ha participado en un movimiento ciudadano que protestó por el cierre del camino Los Mexicanos, ubicado en la Sierra de Santa Rosa, donde atletas locales entrenaban.