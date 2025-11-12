Realizan capacitación de sensibilización en atención a la población LGBTQ+

Irapuato, Guanajuato.- Con el objetivo de contar con espacios más incluyentes y respetuosos de los derechos humanos para todas y todos, el Gobierno de Irapuato, a través de la Unidad de la Diversidad Sexual y de Género, llevó a cabo la Capacitación de Sensibilización en Atención a la Población LGBTQ+.

Evera Vica Chávez, titular de la Unidad de la Diversidad Sexual y de Género, destacó que estas actividades se realizan en coordinación con la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg), con el propósito de promover establecimientos seguros, armoniosos y respetuosos para cada persona.

“Qué mejor que las personas de la diversidad sexual que acuden a estos establecimientos se sientan en espacios seguros, donde no serán discriminadas y puedan ser libres de ser quienes son, sin miedo a ser juzgadas”, expresó Chávez.

La capacitación estuvo dirigida al personal de restaurantes, bares y centros nocturnos de Irapuato, con el fin de generar conciencia sobre el respeto a los derechos humanos y fomentar una atención libre de discriminación por orientación sexual o identidad de género.