Gobierno de Irapuato visita fraccionamiento Los Reyes

Irapuato, Guanajuato.- Con el objetivo de fortalecer el diálogo y la cercanía con las vecinas y vecinos del fraccionamiento Los Reyes, la alcaldesa Lorena Alfaro García encabezó un encuentro territorial en el que escuchó de manera directa sus inquietudes y propuestas.

Estos encuentros forman parte de la Estrategia Irapuato 27 y buscan consolidar un gobierno abierto, incluyente y cercano a la ciudadanía, fomentando la participación activa de la población en el desarrollo del municipio.

La presidenta municipal destacó el compromiso y la creciente participación de los habitantes de esta colonia, al resaltar que la corresponsabilidad entre ciudadanía y gobierno es clave para el cuidado y mantenimiento de los espacios públicos, pues genera un sentido de pertenencia y comunidad.

“Busco escuchar a las vecinas y a los vecinos. Para mí es muy importante salir del trabajo administrativo, dejar el escritorio y estar en el territorio, trabajando con la gente. La participación ciudadana es clave para mejorar, transformar e impulsar nuestras colonias. Sin ella, los resultados no son los mismos”, expresó la alcaldesa.

Alfaro García subrayó que la colaboración entre la ciudadanía y el gobierno solo puede fortalecerse a través de la confianza mutua, y reiteró su compromiso de mantener un gobierno de puertas abiertas, que escuche y atienda las necesidades de las y los irapuatenses.

Por su parte, Consuelo Aguilar, vecina del fraccionamiento, agradeció la visita de la alcaldesa y reconoció el apoyo constante del Gobierno Municipal para dar solución a las necesidades de la zona.

“Me da mucho gusto, Lorena, recibirte en nuestra colonia. Somos una comunidad unida, que sabe trabajar en equipo. Para nosotros es un placer que hoy nos visites, queríamos verte, escucharte y dialogar contigo. Recuerdo que dijiste algo muy cierto: a mí me gusta ir a las colonias donde hay buena participación ciudadana, y así es, muchas acciones se logran gracias a eso”, compartió.