Guanajuato es la quinta economía con mayor crecimiento en el país

León, Guanajuato.- Guanajuato continúa posicionándose como una de las economías más dinámicas de México. De acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) publicado por INEGI, en el periodo de enero a julio del 2025 y en relación al mismo periodo del 2024, el estado registró un crecimiento acumulado del 4.6%, consolidándose como la quinta economía con mayor crecimiento y reflejando la fortaleza de su sector productivo.

El compromiso del Gobierno de la Gente, encabezado por la Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, es impulsar las condiciones de desarrollo y bienestar para todas las familias guanajuatenses.

Este dinamismo se refleja también por subsectores, con resultados positivos tanto en su desempeño acumulado anual en minería; generación, transmisión, distribución de energía eléctrica y construcción, sectores clave para impulsar la infraestructura y el desarrollo productivo del estado.

La Secretaría de Economía, Claudia Cristina Villaseñor Aguilar, destacó que “en Guanajuato la economía la mueve su gente. Seguiremos promoviendo un clima de inversión atractivo y políticas que impulsen más empleos formales, estabilidad y desarrollo para cada región del estado”.