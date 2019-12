Realiza Santa Claus labor altruista

Irapuato, Guanajuato

A pocos días de la llegada de Santa Claus, muchos pequeños ya colocaron sus cartitas en el árbol navideño e hicieron sus peticiones en esta próxima Navidad.

Y esta vez Santa Claus nos contó su breve historia de cómo llegó hasta este lugar para representar este personaje que es del agrado para muchos pequeños.

“Desde hace muchos años siempre soñé con poder hacer alguna labor altruista y se me presentó esta oportunidad y ahora estoy aquí esperando la Navidad junto con muchas familias que esperan con felicidad la llegada de la Navidad” dijo Santa Claus.

La Magia de la Navidad siempre trae felicidad, paz y armonía a los hogares de muchas familias y este año no será la excepción porque tanto chicos como grandes esperan esta fiesta del 24 de diciembre.

Personificar este personaje es muy gratificante para él, su transformación le lleva alrededor de una hora y al maquillarse le pone gran entusiasmo así como a cada prenda que lleva con él.

“Recibir cada una de las cartita de los pequeños me llena de mucha emoción y más aún cuando las leo, ya que me he encontrado con grandes sorpresas por los pequeños quienes han hecho unas peticiones muy conmovedoras y siempre trato de cumplir sus sueños a los pequeños” comentó Santa Claus.

Para Santa no ha sido fácil la vida, pero siempre busca el lado bueno de cada momento y siempre ayudar a quienes más lo necesitan más en esta temporada donde la gente busca más que un regalo, sino paz en su interior .

“En algunas ocasiones me he encontrado con cartas muy conmovedoras, ya que algunos niños piden comida, cobijas, una cama o un techo donde vivir…sin duda ser Santa Claus no es nada fácil pero te deja lo más bonito que es el amor de toda la gente” concluyó Santa Claus quien llegará desde el Polo Norte para dejar muchos regalos a los niños y las familias.