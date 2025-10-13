Realiza MX asambleas en León y Celaya y eligen dirigentes y delegados

León/Celaya, Guanajuato.- Con la realización de asambleas distritales en 6 ciudades del país, entre ellas León y Celaya, la agrupación SomosMX tiene ya representación en 130 de 200 distritos que por ley debe alcanzar para lograr ser reconocida como partido político en febrero del año próximo.

Este domingo, las asambleas fueron en Orizaba, Veracruz; Tapachula, Chiapas; Solidaridad Victoria Quintana Roo; Reynosa, Tamaulipas; así como el distrito 06, de León, y el 12 de Celaya.

En Guanajuato, la entidad con el quinto padrón más grande del país, con 15 distritos federales, SomosMX lo logró en el 06 (León) y 12 (Celaya). La primera se llevó a cabo en el Hotel Real de Minas, y la segunda en el salón Quetzalli de la colonia Álamos.

En cada asamblea distrital fueron electas cuatro personas delegadas propietarias y a cuatro suplente (dos fórmulas de hombres y dos de mujeres, una de ellas, de jóvenes).

Ambas Asambleas tuvieron la asistencia de verificadores del Instituto Nacional Electoral (INE), que constataron que en la asamblea de León participaron con su voto y se integraron formalmente 430 personas a la agrupación. En la de Celaya fueron 455. El mínimo requerido es de 300 personas.

En la asamblea de León, eligieron como presidente a Édgar Alonso Martínez Plascencia y a Gabriela Teresita Ibarra como secretaria. Las personas delegadas son Ma. Guadalupe Torres Rea, Ana Laura Delgado García, Edgar Alonso Martínez Plascencia y Gerardo Arreola Necchi.

Es la primera asamblea lograda en el municipio. Faltan los distritos 03,05 y11 para tener presencia completa en León. En total, son 15 distritos en Guanajuato y van apenas dos.

Orígenes

Esta agrupación tiene sus raíces en las marchas nacionales de la Marea Rosa, como las del 13 de noviembre de 2022, 26 de febrero de 2023, 18 de febrero de 2024 y 20 de mayo del mismo año. Centenares de miles de personas salieron a las calles a demandar el respeto al orden democrático y liberal que estaba siendo vulnerado por el neopopulismo de la denominada 4T.

Las marchas fueron tanto en defensa de la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE), el Poder Judicial y la conformación de un frente ciudadano a favor de una opción opositora al gobierno federal.

Lo que inicialmente se identificó como movimiento político #FuerzaRosa se sumó al apoyo electoral a la coalición del Frente Amplio por México. Sin embargo, al tratarse de una agrupación integrada predominantemente por ciudadanos, optaron por la conformación de un partido político que parte de la postura de la necesidad de una verdadera democracia con participación política informada y con convicción, con un régimen de contrapesos políticos y el respeto a la autonomía de las instituciones, conscientes de que las dádivas no rescatan de la pobreza, y sí el esfuerzo cotidiano y superador, con La persona como eje del desarrollo y no el estado paternalista.

SomosMX había organizado 124 asambleas distritales, de las 200 que se requieren para el registro. En cada asamblea deben participar al menos 300 personas. Con las de este domingo, suman 130.

La opción político partidista nacional que considero más auténtica y viable es la agrupación SomosMX, que aspira a ser reconocida como partido político en febrero del año próximo. Este germen partidista tiene sus raíces en las marchas nacionales de la Marea Rosa, como las del 13 de noviembre de 2022, 26 de febrero de 2023, 18 de febrero de 2024 y 20 de mayo del mismo año. Fue entonces que centenares de miles, millones incluso, salimos a las calles a demandar el respeto al orden democrático y liberal que estaba siendo vulnerado por el neopopulismo anacrónico de la denominada 4T.

Están en proyecto a corto plazo la asamblea en el distrito 05 de León, para el domingo 19 de octubre, y el distrito 04 de Guanajuato capital se está convocando a asamblea el 9 de noviembre.

En las asambleas son electas 4 personas delegadas, que representarán a su correspondiente distrito en la Asamblea Constituyente a realizar sen febrero de 2026, donde se elegirá a una dirigencia nacional y se discutirán contenidos de sus documentos básicos, como son la declaración de principios y estatutos. Somos MX es una de las dos agrupaciones políticas que aspiran a ser reconocidas como partidos políticos.

Los promotores nacionales de SomosMX

Fernando Belaunzarán Méndez, filósofo y exintegrate del ahora extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD); Guadalupe Acosta Naranjo, expresidente nacional del PRD; Gustavo Madero Muñoz, expresidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN); Emilio Álvarez Icaza Longoria, exsecretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y exsenador independiente; Xóchitl Gálvez Ruiz, exsenadora del PAN, exdelegada en Miguel Hidalgo y excandidata presidencial del PRI, PAN y PRD en 2024; Enrique de la Madrid, expriista y exsecretario de Turismo Federal en el sexenio de Enrique Peña Nieto; Claudio X. González, empresario y fundador de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI); Mariclaire Acosta Urquidi, activista y académica mexicana, ha colaborado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y el gobierno mexicano; y Edmundo Jacobo Molina, académico y exsecretario Ejecutivo del INE

La periodista Beatriz Pagés Lergo, el analista político y economista Macario Schettino Yáñez, Amado Avendaño Villafuerte, Juan Francisco Torres Landa y Alberto Razo, mejor conocido como ‘El pelón de los seguros’, también forman parte de Somos México.