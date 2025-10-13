Desaparecen madre e hija en Romita; la bebé tiene 5 meses

Romita, Guanajuato.- La alerta Amber y el protocolo Alba se activaron para una joven y su bebé de apenas 5 meses. Ailany Monserrath Rangel Duarte fue vista en compañía de su madre, Andrea del Carmen Duarte Garnica el primero de octubre en Romita.

Los datos de Andrea del Carmen señalan que la vestimenta usada el día de su desaparición era una blusa color blanco, un pantalón azul y tenis blancos. La joven tiene el cabello lacio y negro, ojos redondos, café oscuro, nariz delgada y labios pronunciados. Su estatura es de 1.55 metros y su peso de 55 kilogramos. Como seña particular, tiene un tatuaje cerca de la clavícula, al parecer, es una frase.

La bebé Ailany no tiene ningún rasgo distintivo y al igual que su mamá, su pelo es lacio y oscuro, sus ojos redondos y color café. De acuerdo con su reporte, la pequeña mide 90 centímetros. La ropa de la niña era suéter rosa con figuras de conejos blancos, un pants negro y unas calcetas rosas.

Su desaparición podría estar ligada a algún delito, se teme por la seguridad de ambas. Ya han pasado casi dos semanas sin que se conozca información sobre su paradero y se pide apoyo a la comunidad para encontrar sanas y salvas a las romitenses.