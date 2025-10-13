Fallece psicólogo de CAISES Irapuato en accidente

Abasolo, Guanajuato.- El psicólogo y coordinador de Caises Colón de Irapuato, Daniel Enrique Mosqueda González, murió arrollado, luego de que al parecer se había bajado de su vehículo a auxiliar a dos mujeres que habían tenido un percance, en hechos ocurridos en la carretera Federal 90, antes de llegar a Abasolo. En el accidente una mujer también murió y una más resultó lesionada.

De acuerdo a los datos que se dieron a conocer, Daniel decidió bajarse a ayudar a dos mujeres que previamente, fueron chocadas por un tráiler y que derivado del percance estaban lesionadas a la orilla de la carretera.

El coordinador de Promoción de la Salud, presuntamente decidió detenerse para auxiliar a las mujeres y en ese momento un camión impactó los dos vehículos, generando que él saliera proyectado y lo mismo ocurrió con las mujeres.

Daniel Enrique, perdió la vida en el lugar y una de las mujeres murió mientras era atendida en el hospital. La zona quedó acordonada a la par que el cuerpo de la víctima era llevada al SEMEFO para la necropsia correspondiente.