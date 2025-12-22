Rallys matemáticos: una herramienta para el aprendizaje en estudiantes

Acámbaro, Guanajuato.- Con la participación de más de 190 estudiantes de educación básica, la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) concluyó con éxito los Rallys Matemáticos “Materally 2025” en la Región VII, una estrategia orientada a fortalecer el aprendizaje y fomentar el gusto por las matemáticas de manera práctica y significativa.

A través de actividades dinámicas y retadoras, niñas, niños y jóvenes pusieron en práctica su razonamiento lógico, pensamiento crítico y habilidades para la resolución de problemas, en un ambiente de sana competencia, colaboración y entusiasmo.

En esta edición participaron 12 escuelas de distintos municipios de la región, lo que permitió el intercambio de experiencias, conocimientos y habilidades entre comunidades educativas. Los rallys se desarrollaron en las escuelas Emiliano Zapata, Belisario Domínguez, Ángel Pineda Lira, Fray Diego de Chávez, Guatimurac, Centeotl, José Aguilar y Maya, Ramón López Velarde, Jesús Romero Flores, Independencia y Héroes de Chapultepec, pertenecientes a los municipios de Salvatierra, Tarandacuao, Yuriria, Acámbaro y Jerécuaro.

Durante cada jornada se destacó el compromiso de las comunidades escolares y el acompañamiento permanente de las y los docentes, quienes impulsaron la participación activa del alumnado y el aprovechamiento de cada una de las estaciones de trabajo.

Las y los estudiantes recorrieron diversos retos diseñados para estimular su agilidad mental, creatividad y capacidad de análisis, convirtiendo al Materally 2025 en un espacio de aprendizaje significativo y motivador.

Con el cierre de estos rallys matemáticos, la SEG reafirma que las matemáticas pueden aprenderse y disfrutarse de manera lúdica y práctica, consolidando su compromiso de impulsar programas académicos innovadores que fortalezcan las habilidades educativas y contribuyan a una formación integral y de calidad para todas y todos.