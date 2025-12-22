Adelaida Delgado: docente comprometida por transformar la educación

San Miguel de Allende, Guanajuato.- En las escuelas primarias de la Zona 82, los libros dejaron de ser solo materiales de estudio para convertirse en puertas abiertas a la imaginación, la expresión y el aprendizaje compartido. Detrás de esta transformación está la supervisora Adelaida Delgado Ramírez, docente que ha hecho de la lectura y la escritura el corazón de su trabajo educativo.

Su liderazgo se distingue por la cercanía con las escuelas, la asesoría constante a docentes y la creación de espacios donde las niñas y los niños encuentran en la palabra una forma de crecer, convivir y soñar.

“Ser supervisora es un privilegio que me permite entrar a las escuelas, escuchar, acompañar y contribuir desde la asesoría y la gestión a la mejora educativa. Mi mayor satisfacción es ver a nuestros niños felices, seguros y participativos en su proceso de aprendizaje”, comparte la maestra Adelaida Delgado, con la calidez que caracteriza su vocación.

Egresada de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Oficial de Guanajuato, con Maestría en Innovación Educativa y Doctorado en Educación, la supervisora Adelaida ha dedicado su trayectoria a fortalecer la práctica docente y promover comunidades de aprendizaje donde leer y escribir son experiencias que vinculan conocimiento, emoción y vida.

Bajo su liderazgo, la Zona Escolar 82 impulsa los programas “Escribir como Lectores” y “Leer, Escribir y Compartir”, con el respaldo de instituciones aliadas como SM, Centro Educativo Narciso Bassols, Casa de Palabras, Libros para Todos y la Biblioteca Pública de San Miguel de Allende.

Estas estrategias, alineadas con el ciclo escolar 2025–2026 “Año de la Lectura”, buscan fortalecer el gusto de leer y la creación literaria a partir de obras cuidadosamente seleccionadas. Con base en ellas, las y los estudiantes elaboran textos propios (cuentos, poemas, leyendas o guiones teatrales), que se integran en una antología personal presentada al cierre del ciclo.

El momento más esperado llega cuando los autores de las obras visitan las escuelas, conversan con el alumnado y firman sus libros. “Es un encuentro inolvidable. Ver cómo las y los niños se emocionan al conocer a quienes escribieron lo que leyeron, y cómo se reconocen también como autores, nos confirma que leer y escribir transforma vidas”, señala la supervisora.

Los resultados son evidentes: niños y niñas que antes no participaban ahora expresan sus ideas con seguridad, mientras que el equipo docente ha redescubierto el placer de leer y compartirlo con entusiasmo en sus aulas. Este cambio se refleja en una mejor comprensión lectora, mayor confianza y una convivencia escolar más empática y participativa.

La maestra Juana Frías Domínguez, jefa del Sector 16 de Primarias, reconoce en Adelaida Delgado a una supervisora ejemplar por su compromiso y cercanía: “La maestra Adelaida conoce a fondo cada escuela de su zona. Acompaña a las y los docentes en su formación, participa activamente en los Consejos Técnicos y atiende con oportunidad las necesidades que surgen. Sin duda, su dedicación se refleja en mejores resultados educativos y en una comunidad más unida”.

Gracias a este acompañamiento constante, el trabajo entre la supervisión y el sector ha fortalecido los espacios de formación docente y la atención oportuna a las necesidades de las escuelas, consolidando una red educativa que aprende y mejora en equipo.

Con visión innovadora, liderazgo profesional y un profundo sentido humano, la maestra Adelaida Delgado Ramírez representa el espíritu de las y los docentes guanajuatenses que hacen de su trabajo una misión de transformación.