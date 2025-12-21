Perritos mueren en incendio de departamento en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Un incendio provocado por un corto circuito al interior de un departamento ubicado en la calle Guerrero, en la zona centro de la ciudad, dejó como saldo cuantiosos daños materiales y la muerte de dos perros por asfixia, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal de Irapuato.

De acuerdo con información oficial, elementos de Protección Civil y Bomberos atendieron el siniestro ocurrido alrededor de las 11:35 horas de este domingo, luego de que la habitante del inmueble solicitara auxilio a elementos de la Policía Municipal que realizaban un recorrido de vigilancia por el área.

Al arribar los cuerpos de emergencia, se confirmó que el fuego se originó mientras la propietaria se encontraba fuera del domicilio. Las llamas consumieron diversos bienes del departamento, entre ellos una lavadora, sala, cocina, recámara y ropa.

Durante las labores de auxilio, paramédicos intentaron reanimar a dos perros que se encontraban en el interior del inmueble; sin embargo, ambos fallecieron a causa de la inhalación de humo, pese a la aplicación de técnicas de reanimación.

Las labores de control y extinción del incendio se prolongaron por aproximadamente una hora, tras lo cual la zona fue asegurada y se dio por concluida la intervención de los cuerpos de auxilio. Autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a revisar las instalaciones eléctricas de sus viviendas para prevenir este tipo de incidentes.