Rafa les aventó la camioneta a Eleazar y Saúl y los mató

Dolores Hidalgo, Guanajuato.- Eleazar Rosas García y Saúl Rosas Rincón, fueron embestidos con su camioneta por Rafael N y ambos murieron, al parecer por rencillas que tenían por gallos y apuestas en el fútbol. Durante final de futbol en la comunidad de Garabatillos, el presunto responsable, decidió “aventarles” la camioneta que manejaba, después huyo y al poco tiempo, fue detenido; las víctimas, una de ellas murió en el lugar, la otra, horas más tarde, en el hospital.

Mientras se desarrollaba la final de futbol en la comunidad de Garabatillos, entre los equipos de Catalán donde esté, había derrotado a La Noria por 4 goles a 2; de manera repentina ingresó una camioneta al campo al final del juego y se fue contra los aficionados, embistió a dos y salió huyendo.

“Es camote, no mames”, así se escuchaban los gritos de los aficionados que, al mismo tiempo, después de ver lo que estaba ocurriendo, comenzaron a lanzar piedras a Rafa que huyo de forma rápida, dejando a Eleazar y Saúl tirados en el suelo.

Los lesionados fueron llevados a recibir atención médica, pero uno de ellos ya no tenía signos vitales, mientras que el otro, pese a los esfuerzos por salvarlo, dejó de existir debido a las lesiones de consideración había sufrido.

Minutos más tarde Rafael originario del rancho de Garabatillo, fue detenido durante la madrugada de este viernes, aproximadamente a las 5:00 de la mañana, señalado como presunto responsable de los acontecimientos, en base al parte informativo de la Dirección de Seguridad Pública.

Asimismo, se informó que existe una segunda persona involucrada en los hechos y que ya ha sido identificada, pero que continúan la búsqueda hasta lograr su aseguramiento.