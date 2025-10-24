Cae líder criminal vinculado a ola de violencia en la región Laja-Bajío

“El Zorro”, tiene un amplio historial delictivo por homicidios, secuestros, robo de vehículos y extorsión

Redacción Notus24 octubre, 2025

Villagrán, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) logró que VÍCTOR GUADALUPE “N”, alias “el zorro” o “el lobo”, identificado como líder de un grupo criminal generador de violencia en la región Laja-Bajío permanezca en la cárcel.

El trabajo coordinado y estratégico de autoridades estatales y federales, permitió ubicarlo en el municipio de Villagrán.

Durante el operativo, los elementos policiacos aseguraron armas de fuego de alto calibre, cartuchos útiles y artefactos poncha llantas, los cuales eran utilizados para la comisión de delitos y para obstaculizar las labores de las autoridades.

Gracias al trabajo de investigación especializado, se logró determinar que VÍCTOR GUADALUPE “N” cuenta con un amplio historial delictivo y se presume su participación en diversos delitos de alto impacto, tales como robo de vehículo, extorsión, privación de la libertad, homicidio y secuestro, además de su vínculo con hechos violentos ocurridos recientemente en Salamanca y municipios cercanos.

El Ministerio Público, integró los elementos necesarios quedando vinculado a proceso penal y que responda por los delitos que se le atribuyen.

Redacción Notus24 octubre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información