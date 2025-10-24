Cae líder criminal vinculado a ola de violencia en la región Laja-Bajío

Villagrán, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) logró que VÍCTOR GUADALUPE “N”, alias “el zorro” o “el lobo”, identificado como líder de un grupo criminal generador de violencia en la región Laja-Bajío permanezca en la cárcel.

El trabajo coordinado y estratégico de autoridades estatales y federales, permitió ubicarlo en el municipio de Villagrán.

Durante el operativo, los elementos policiacos aseguraron armas de fuego de alto calibre, cartuchos útiles y artefactos poncha llantas, los cuales eran utilizados para la comisión de delitos y para obstaculizar las labores de las autoridades.

Gracias al trabajo de investigación especializado, se logró determinar que VÍCTOR GUADALUPE “N” cuenta con un amplio historial delictivo y se presume su participación en diversos delitos de alto impacto, tales como robo de vehículo, extorsión, privación de la libertad, homicidio y secuestro, además de su vínculo con hechos violentos ocurridos recientemente en Salamanca y municipios cercanos.

El Ministerio Público, integró los elementos necesarios quedando vinculado a proceso penal y que responda por los delitos que se le atribuyen.