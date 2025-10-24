Irapuato se aproxima al nivel de la inseguridad en Culiacán

Irapuato, Guanajuato.- Irapuato se encuentra en el segundo lugar de la lista de las ciudades con mayor percepción de inseguridad (88.2 por ciento), sólo por una décima debajo de Culiacán (88.3 por ciento), que concentra una disputa entre cárteles por el control de la zona. Según la información del INEGI, los ciudadanos mencionaron los cajeros, el transporte público, las calles y las carreteras como los espacios más peligrosos.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) destacó que los habitantes de Irapuato negaron sentirse seguros entre los meses de junio a septiembre del presente año. Ello tomando en cuenta a personas de más de 18 años que vivan en un domicilio particular.

La crisis de violencia diaria con homicidios, robos, desapariciones, riñas armadas y accidentes viales en el municipio, así como las fosas de restos humanos localizadas, al parecer han dado pie a la incertidumbre de los irapuatenses.

Las mujeres fueron las que consideraron estar en mayor riesgo en todos los ámbitos, que abarcan: cajero automático en la vía pública, transporte público, calle, banco, carretera, mercado, parque o centro recreativo, centro comercial, automóvil, trabajo, casa y escuela.

En cuanto a la población que experimentó conflictos o enfrentamientos, el trimestre de abril-mayo-junio se registró un 34.9 por ciento, en comparación con julio-agosto-septiembre, que solamente un 22.9 por ciento manifestó haberlo percibido. Sin embargo, también hay que recalcar que se realizaron cambios de hábitos por temor a ser víctimas de delito, ya sea evitar cargar con cosas de valor, permitir que los menores salgan solos, caminar de noche en la vía pública, visitar parientes o amigos.

Cabe señalar que entre las áreas urbanas con alta percepción de inseguridad están también otros municipios de Guanajuato como León, con un promedio de 75.6 por ciento y Guanajuato, con 65.9 por ciento.