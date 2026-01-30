¿Quieres una casa económica, pero no tienes Infonavit?

Irapuato, Guanajuato.- Varias personas de Irapuato que requieren de un crédito para adquirir una casa, se ven con la limitante de comprarla dado que no cuentan con seguridad social, no tienen acceso al Infonavit o algún crédito bancario, por lo que el municipio planea construir 58 casas populares y ofrecer financiamiento accesible y a bajo costo.

Con el objetivo de ampliar las opciones de vivienda económica y accesible para las familias irapuatenses, el Gobierno Municipal de Irapuato avanza en la construcción de casas de vivienda popular, como parte de una estrategia para atender la demanda habitacional y prevenir asentamientos irregulares.

La regidora Rocío Jiménez, presidenta de la Comisión de Hacienda, destacó la importancia de generar nuevas alternativas de vivienda a bajo costo, al señalar que la administración municipal se encuentra preocupada y ocupada en revisar lotes y espacios que puedan ser facilitados al Instituto Municipal de Vivienda (IMUVI), con el objetivo principal de promocionar la vivienda con precios accesibles.

En este contexto, la edil celebró la donación de un predio de 8 mil 226 metros cuadrados, aprobada desde la Comisión de Hacienda, donde se construirán viviendas en lotes tipo dúplex y cuádruplex, beneficiando directamente a 58 familias en la zona de Zapotillo del Milagro, Primera Sección.

“Estas acciones nos ayudan a evitar el tema de los asentamientos irregulares y a garantizar un crecimiento ordenado de la ciudad. Sabemos que se necesitan más viviendas de este tipo y seguiremos impulsando estos proyectos”, señaló la regidora.

Respecto a la demanda existente, indicó que aunque no cuenta con una cifra exacta del número de irapuatenses que requieren vivienda económica, el IMUVI mantiene un registro puntual de solicitudes y peticiones, además de canalizar a los ciudadanos que acuden a Presidencia Municipal en busca de opciones para adquirir su propio patrimonio.

En cuanto al costo, se informó que estas viviendas tendrán un precio aproximado de 500 mil pesos, con planes de financiamiento accesibles, diseñados para que las familias puedan cubrirlos sin afectar de manera considerable sus ingresos o su calidad de vida.

Finalmente, se destacó que el IMUVI aplica cuestionarios y requisitos específicos para garantizar que las viviendas sean otorgadas a personas que no cuenten con una casa propia, asegurando que el beneficio llegue directamente a quienes realmente lo necesitan.

Con estas acciones, el municipio de Irapuato refrenda su compromiso de impulsar políticas de vivienda social que permitan a más familias acceder a un hogar digno y fortalecer el desarrollo urbano ordenado de la ciudad.