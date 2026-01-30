Hallan sin vida a teniente en puente de Querétaro tras operativo

El comandante Gustavo Ramírez Roque y 3 compañeros fueron secuestrados luego de una persecución por huachicol; se rescató a sus colegas, pero su cuerpo fue encontrado sin vida

Redacción Notus30 enero, 2026

Querétaro.- El teniente Gustavo Ramírez Roque concluía un operativo contra el robo de combustible entre Hidalgo y Querétaro, cuando él y otros tres compañeros fueron privados de la libertad por un grupo armado en Huichapan, Hidalgo. Aunque se logró el rescate de los guardias, su cuerpo fue encontrado más tarde sobre la carretera 45, en el puente de la comunidad de San Miguel Arcángel, en San Juan del Río, Querétaro.

El 29 de enero por la noche, se llevaron a la fuerza a los uniformados, Gustavo fue identificado como el comandante. Luego de este hecho, elementos de seguridad federal se movilizaron para localizarlos.

El agente sin vida fue abandonado cerca de donde los secuestraron.  En tanto que se rescató con vida a sus subordinados, al parecer, momentos más tarde, en una zona cerril de Hidalgo.

“Murió en cumplimiento de su deber, la patria honra su memoria”, señalaron colegas y el gremio militar.

Las investigaciones por parte de las autoridades destacan una relación entre las acciones de seguridad realizadas para combatir el huachicol en la zona. La detención de dos presuntos delincuentes y el aseguramiento de una pipa con hidrocarburo robada momentos antes de la privación de la libertad de los miembros de la Guardia Nacional sería la causa.

