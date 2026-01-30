Irapuato será sede de competencias estatales, regionales y nacionales en 2026

Irapuato, Guanajuato.- Irapuato se prepara para recibir grandes encuentros deportivos durante el primer semestre de 2026, destacando como sede de la Olimpiada Nacional 2026 en la disciplina de frontón, además de albergar competencias estatales y regionales en deportes como taekwondo, basquetbol y halterofilia.

Lorena Alfaro García, presidenta municipal, destacó la generación de actividades deportivas en Irapuato, al señalar que se trata de acciones de gran beneficio para el fortalecimiento de la comunidad, así como una fuente de inspiración para niñas, niños y jóvenes. Asimismo, agradeció las gestiones realizadas por la Comisión Municipal del Deporte y Atención a la Juventud (Comudaj), en coordinación con la Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato (CODE), para impulsar estas acciones.

“En nuestro Irapuato, este primer semestre estará lleno de encuentros deportivos de talla estatal. Vamos a tener tres competencias estatales, dos regionales y una nacional, en disciplinas como basquetbol, taekwondo y levantamiento de pesas, además del evento nacional de frontón, ya que contamos con las instalaciones necesarias para recibir este importante encuentro en nuestra ciudad”, resaltó.

Yendy Cortinas López, titular de la CODE, compartió que Guanajuato será sede de las Olimpiadas Nacionales 2026 y que se invitó a Irapuato para albergar la disciplina de frontón, un evento de gran relevancia a nivel nacional, del cual surgen atletas que posteriormente representan a México en competencias internacionales.

“La fecha para la Olimpiada Nacional está por confirmarse y en próximos días tendremos una reunión con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE). Los meses previstos para la Olimpiada Nacional son abril y mayo, y esperamos que puedan respetarse”, comentó.

Janet Estrada Ponce, directora de la Comudaj, mencionó que la actividad deportiva en la ciudad inicia este fin de semana con la competencia estatal de basquetbol, que se llevará a cabo en la Deportiva Norte y el Módulo Comudaj, así como con el levantamiento de pesas, que se realizará del 6 al 8 de febrero en la Deportiva Sur. Además, informó que del 27 de febrero al 1 de marzo se llevará a cabo la etapa estatal de taekwondo.

En cuanto a las competencias regionales, Irapuato será sede del basquetbol del 6 al 8 de marzo, así como del levantamiento de pesas en el mismo periodo.