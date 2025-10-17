¿Quién es la nueva secretaria de seguridad de Irapuato?

Irapuato, Guanajuato.- María del Consuelo Cruz Galindo, ex titular de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Puebla, ahora forma parte del ayuntamiento de Irapuato tras la salida de Ricardo Benavidez. La abogada y servidora pública lleva una trayectoria desde 1997 en cargos de justicia y seguridad.

De 1997 a 2011 fue Agente del Ministerio Público en la Procuraduría General de Justicia de Puebla. En 2011 fue nombrada Directora Jurídica y Secretaria Técnica de la Comisión de Honor y Justicia y Comisión del Servicio Profesional de Carrera, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, cuando Eduardo Rivera Pérez se posicionó como alcalde de Puebla.

En el periodo de 2014 a 2021 se dedicó a la iniciativa privada, pero en ese mismo año regresó como titular de la Secretaría de Seguridad de Puebla hasta 2024, por segunda vez mientras Rivera Pérez ejercía en la presidencia.

Cabe destacar que el coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Puebla, Antonio López Ruiz exigió la renuncia de la funcionaria en enero del 2024. El diputado argumentó una falta de resultados en cuanto a la seguridad ciudadana, además de expresar que al ayuntamiento le era indiferente la ola de feminicidios que en ese momento enfrentaba el municipio.