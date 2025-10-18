México. “Por más que el cínico de Jorge Álvarez Máynez y Movimiento Ciudadano intenten disfrazarse de oposición, el pueblo de México ya sabe que son empleados de MORENA”, así comenzó la opinión de Alejandro Moreno “Alito” dirigente del PRI nacional, sobre el partido de Movimiento Ciudadano.

“Esquiroles, lacayos y entregados. Su única misión es dividir, confundir y hacerle el trabajo sucio al poder. ¡No tienen vergüenza, no tienen convicciones y, sobre todo, no tienen amor por México!

Hablan de unidad, pero se arrastran ante quienes destruyen al país. ¿Existe algo más hipócrita que eso? No piensan en las familias mexicanas, sólo en cómo seguir siendo útiles para que MORENA se mantenga en el poder.

A Movimiento Ciudadano no le interesa sumar para ganar. Le interesa dividir para restar. En 2021 fue clarísimo: cuando México necesitaba una oposición unida, decidieron no sumarse. El resultado lo vivimos todos. MORENA adueñándose del país, a la mala, burlándose de la voluntad popular”, escribió el priista.

A la par añadió “El pueblo de México no puede seguir permitiendo que Movimiento Ciudadano avale, solape y facilite la destrucción del país. Esto no es personal, es político. Es sobre su actuar, sobre su decisión de servir al oficialismo y no a México.

¿De verdad no les queda claro que esto no se trata de partidos ni de simpatías? Esto se trata de defender a la Nación. El día que entiendan que la Patria está por encima de su hipocresía, ese día empezaremos a construir otra historia. Pero mientras sigan siendo serviles a MORENA, el pueblo de México los va a seguir poniendo en su lugar.¡Ni un voto a Movimiento Ciudadano! ¡El PRI sí sabe gobernar!”.

Hay que recordar que, en la elección del año 2023, el PRI no ganó ninguna gubernatura, ni siquiera en coalición con otros partidos.