Empleados de limpieza y seguridad de SADER denunciaron falta de pago en Celaya

Celaya, Guanajuato.- Empleados de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Celaya aseguraron no recibir sus salarios, por lo que se manifestaron frente a la institución. Tanto la empresa por la que fueron contratados como la dependencia federal se deslindaron de las acusaciones, y aunque su salario les fue depositado después, los empleados comentan que podría haber represalias por su protesta.

Los afectados se reunieron exigiendo su pago quincenal llevando cartulinas y colocándolas en la entrada del establecimiento:

“Nos corren con la mano en la cintura solo diciendo que va para largo hasta el otro año y quién sabe” y “Queremos nuestro pago. Queremos nuestra quincena”, decían las pancartas.

Al parecer, ese problema es común entre empleados, que expresaron que sus empleadores inmediatos y SADER se excusaban por igual, culpándose unos a otros. Después de horas, les fue depositada su quincena, pero pensando en las futuras represalias por la manifestación, los empleados aseguraron sentirse intranquilos sobre su futuro laboral.