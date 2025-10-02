Querían aprender a ser hermosas y fueron estafadas

Guanajuato, Guanajuato.- Don Eligio, de 54 años de edad, paseaba quitado de la pena por las inmediaciones de la Alhóndiga de Granaditas, en la zona donde se encuentra la comisaría de la policía preventiva, cuando un grupo de mujeres lo identificó: “¡ése es el viejo que fue al rancho!”

Llamaron a uno de los señores justicia y prestos llegaron a atender el reporte que así reportaron:

“La Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de la Comisaría de la Policía Preventiva, informa sobre la detención de un masculino por presunta conducta agresiva y posible fraude en agravio de ciudadanas de la comunidad rural Sangre de Cristo”.

Pues resulta que el señor había ido a esa comunidad a ofrecer los servicios de cursos de belleza. La localidad se encuentra casi llegando al Cristo de la Montaña del Cerro del Cubilete, consuelo de los que sufren, adoración de la gente.

Para las señoras de la zona, donde también están Mineral de la Luz y otras poblaciones, bajar al centro de la ciudad a embellecerse es una monserga y luego las despeinan en el autobús de regreso, por eso era importante saber de esos atavíos y el respetable señor -al menos en apariencia- les prometió resolver ese asunto. Pero cual marido borracho y mujeriego: nomás no les cumplió.

Y en ese tenor lo acusaron de negarse a devolver documentos y dinero relacionado con la promoción de supuestos cursos de belleza que prometió a nombre de una academia privada. Solicitó anticipos económicos para inscribirse y nunca regresó. Las afectadas presentaron recibos firmados y sellados como prueba de pago y al exigir el reembolso, fueron agredidas verbalmente y amenazadas.

La llamada y la escandalera generó una eficiente movilización de elementos de la corporación que caminaron unos metros para abordar al acusado. El reporte dice que el hombre se tornó agresivo y continuó con amenazas hacia las denunciantes, por lo que fue asegurado y trasladado ante el Oficial Calificador en turno.

Fue detenido por falta administrativa conforme al Artículo 41, fracción V del Reglamento de Policía y Buen Gobierno de Guanajuato. Los documentos utilizados para operar de forma irregular fueron resguardados y las víctimas canalizadas al Ministerio Público para dar seguimiento legal.

Este chamacón ya había sido señalado en otra comunidad por prácticas similares, según información proporcionada por ciudadanos vinculados a instituciones de belleza.

Por lo pronto, las señoras fueron a la agencia del ministerio público, que también está por esos rumbos a interponer la denuncia, en espera de que la fiscalía logre la devolución de lo aportado y castigue al engatusador. Quizá no embellezcan, pero no se quedarán sin “chivo”.