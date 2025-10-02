Por amenazas, Fernanda Arellano denunciará penalmente a Rodríguez Medrano

Guanajuato, Guanajuato.- Tras recalcar que teme por su integridad física y la de su familia y amistades, la regidora del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), María Fernanda Arellano, informó en rueda de prensa que demandará penalmente a Jorge Antonio Rodríguez Medrano por amenazas.

Si bien la edil ya obtuvo una resolución favorable del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG), la regidora anunció que llevará el caso a instancias penales, al considerar que las agresiones del ex candidato Jorge Rodríguez Medrano excedieron el ámbito político y se tradujeron en amenazas y daño psicológico.

La denunciante fue parte de la planilla cuando el acusado fue candidato por Morena a la presidencia municipal, en ese momento la relación entre ambos era cordial, aunque ella ya observaba algunos aspectos de conducta, mismos que externó en la conferencia ante los medios:

“Jorge es muy agresivo y tengo miedo, pero no me quedaré callada”, dijo tras recalcar que tiene miedo de una agresión y responsabilizó al también empresario de lo que le pueda pasar a ella, su familia y amistades.

Estuvo acompañada por Jesús Garibay, integrante de la dirigencia estatal del partido y la diputada Eugenia García. El primero aclaró Rodríguez Medrano no milita en Morena y reabrió el debate de por qué fue aceptado como candidato y provocar que una militante y un personaje allegado al movimiento debieran competir con otras siglas. Ramírez Garibay responsabilizó a la dirigencia nacional de la designación de la candidatura.

No aclaró que Rodríguez Medrano fue apoyado por el senador Emmanuel Reyes y su alfil en Guanajuato, Julio César García Sánchez, quien fuera regidor por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y en esa calidad fue desaforado y procesado por agredir a su pareja sentimental.