Autoridades de Guanajuato confirman quema de negocio

Moroleón, Irapuato, Silao, León y Purísima del Rincón son los municipios afectados

Redacción Notus22 febrero, 2026

Irapuato, Guanajuato

La Secretaría de Seguridad y Paz ha informado a través de un comunicado que, hay varios establecimientos se han incendiado en Guanajuato derivado de diversos operativos del Gobierno Federal en Jalisco.

La secretaría mencionó que se han registrado quemas en farmacias y tiendas de conveniencia en distintos puntos de Guanajuato, en especial en los municipios de Guanajuato capital, Moroleón, Irapuato, Silao, León, Purísima del Rincón y Victoria.

La Secretaría informó que hasta el momento no se han registrado personas lesionadas, pero sí daños materiales.

Así mismo mencionaron que existe una coordinación en un operativo entre la Secretaría de Seguridad y Paz, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y policías municipales, con el objetivo de salvaguardar a la población.

 

