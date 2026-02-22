Por ataques en tiendas y carreteras, la UG suspende clases presenciales

El comunicado es dirigido a su cuerpo docente y a estudiantes de Nivel Medio Superior y Superior

Velio Ortega22 febrero, 2026

Guanajuato, Gto.

Debido a los bloqueos e incendios registrados en varias ciudades de la entidad como reacción del enfrentamiento entre el ejército mexicano e integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la Universidad de Guanajuato anunció la suspensión de clases presenciales.

La institución hizo público un comunicado en el que expresa lo anterior. Explica que gran parte de sus estudiantes viajan en domingo de sus lugares de origen a las sedes universitarias, por lo que recomendó mantenerse en casa y estar atentos a los canales oficiales.

El comunicado es dirigido a su cuerpo docente y a estudiantes de Nivel Medio Superior y Superior.

