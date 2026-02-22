Queman 7 establecimientos en Abasolo

Abasolo, Guanajuato.- “Hasta la 1:35 pm tengo información de 7 puntos de incendios en diversos lugares de la cabecera municipal. En aras de salvaguardar la integridad de la población les invitamos a quedarse en casa, esperar noticias por los canales oficiales. No salir si no es necesario. Si tiene una emergencia llamar 911”, informó el alcalde de Abasolo, Job Gallardo Santellano, tras el ataque a 7 establecimientos del municipio.

Entre los establecimientos fue un banco BBVA, Oxxos y la Farmacia Guadalajara, detallando que hasta el momento no hubo detenidos.