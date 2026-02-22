13 hechos violentos hasta el momento, en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Hasta el momento, fueron reportados 13 hechos de violencia, entre ellos la quema de vehículos, farmacias, establecimientos comerciales y hay dos detenidos. Uno coche particular quedó calcinado en la avenida Madrileña, justo a un lado de las instalaciones de la Región Militar.

Desde que comenzaron los hechos de violencia en Guanajuato, el municipio de Irapuato, fue parte de los ataques que han estado pasando, entre ellos un coche particular quedó calcinado en la avenida Madrileña, a la altura de la colonia Malvas, justo a un costado de la XII Región Militar.

Al igual en Plaza Fragaria, fueron detenidos dos de los presuntos responsables que incendiaron establecimientos y que propiciaron diversas situaciones de riesgo hacía la población. En el bulevar Gómez Morín, fue quemado un camión de transporte y en las salidas del municipio a Abasolo y Silao, también fue incendiado un camión.