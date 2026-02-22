Cinco incendios en Purísima del Rincón; hay una mujer con quemaduras

Purísima del Rincón, Guanajuato.- Una mujer de 24 años, fue rescatada por algunos clientes, luego de que se quedó dentro del Oxxo que fue incendiado, mientras aún estaba en el interior, en Purísima del Rincón. El banco del Bienestar situado en la comunidad de Dolores en Purísima del Rincón, fue incendiado por presuntos delincuentes, al igual que un tráiler, 3 Oxxo´s y una farmacia Guadalajara.

Cinco incendios de carácter se atendieron casi simultáneamente en Purísima del Rincón de las 9:20 a 9:45 de la mañana de este domingo, una mujer de 24 años, fue atendida por quemaduras, y un tráiler incendiado quedó atravesado en la bajada del Bulevar Clouthier.

Según el informe de las autoridades, la mujer no alcanzó a salir del primer local, cuando este ya estaba en llamas. El 10 por ciento de su cuerpo sufrió quemaduras del costado derecho, fue llevada a su atención médica al Hospital, donde se quedó a su atención.

En los 5 incendios atendidos en Purísima, entraron en cada lugar hombres con vestimentas oscuras, ordenaron desalojar los comercios, aventaron bombas molotov y en uno de los casos rociaron químicos, luego huyeron a bordo de motocicletas.

Incendios

9:20 a.m Bulevar Del Valle (colonia Los Manantiales) incendio en Oxxo. En este punto se atendió una mujer con quemaduras.

9:37 a.m Oxxo de Avenida de la Juventud y Jesús Flores. Indicaron que llegaron 2 hombres en motocicleta y sacaron a las personas, desconocen a que rumbo se fueron.

9:28 a.m Incendio en Farmacia Guadalajara. Motobomba de Bomberos atiende en Independencia y Benito Juárez.

9:34 a.m Incendio en Oxxo de Aldama y Allende (costado de la Central Camionera)

09:45 a.m Bulevar Del Valle (colonia Loma Ejidal). En atención a llamada de emergencias del sistema 9-1-1 recibe reporte de incendio de tráiler