Quedan pocos días para registrar proyectos en “Tocando Corazones”

Silao, Guanajuato.- La Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, en la emisión del programa Conectando con la Gente, invitó a la sociedad civil a que siga participando en la estrategia “Tocando Corazones”, para continuar multiplicando acciones en beneficio de las y los guanajuatenses.

Para este año se dispuso de una bolsa superior a los 1,163 millones de pesos, en 2 convocatorias. En la 1ª que se lanzó el 6 de agosto, se aprobaron 212 proyectos por un monto de 779.5 millones de pesos.

Y en la 2ª convocatoria que está en proceso, el monto disponible es de 384.4 millones de pesos, explicó la Gobernadora.

En esta emisión de Conectando con la Gente, se contó con la participación de la Secretaria del Nuevo Comienzo, Rosario Corona Amador; además de Gerardo Ibarra, que es parte del Grupo Experto Evaluador de los proyectos, y del Sacerdote, Carlos Sandoval Rangel, de Demostrando Afecto A.C.

Libia Dennise reiteró que en el Gobierno de la Gente se trabaja de la mano con las organizaciones y grupos de la sociedad civil, por ello se ha impulsado la iniciativa “Tocando Corazones”, la cual ejerce recursos provenientes del Impuesto Sobre la Nómina.

El Congreso del Estado aprobó la iniciativa de ley, para que el 0.1% de este Impuesto Sobre la Nómina se destine a proyectos de seguridad pública, y el 0.2% se dirija a proyectos de Desarrollo Social. Con ello, el destino de estos recursos del 0.3% del ISN queda asentado y garantizado en la ley, explicó.

La Secretaria del Nuevo Comienzo dijo que tanto el proceso de la Convocatoria como de evaluación se llevan a cabo de manera colegiada y en apego estricto a las Reglas de Operación.

Las Asociaciones civiles que participan aceptan sujetarse a dichas reglas, bajo la premisa de que los apoyos deben destinarse a proyectos sostenibles y viables que mejoren la vida de las personas. Las OSC son el medio para alcanzar este fin. La transparencia permite que cualquier persona pueda revisarlo.

El Grupo de Expertos Evaluadores, explicó, estuvo conformado por 63 especialistas de los 4 subcomités temáticos, con perfiles de alto nivel: rectores universitarios, presidentes de asociaciones nacionales, académicos, integrantes del Sistema Nacional de Investigadores y Presidentes de Colegios de Profesionistas, entre otros.

Cuentan con una experiencia acreditada en evaluación de proyectos, pero además se homologan criterios. La plataforma digital que desarrollamos en el Gobierno de la Gente, permite la asignación de proyectos al Grupo de Expertos para su evaluación “en línea”, agregó.

Al final, en la primera Convocatoria se aprobaron 212 proyectos por un monto de 779.5 millones de pesos, todo en apego a las Reglas de Operación, dijo Rosario Corona.

La Gobernadora señaló que lo más importante es que todo es transparente y la gente lo puede conocer ingresando a la página tocandocorazones.guanajuato.gob.mx donde encontrarán todos los detalles de registro, y convocatorias.

Por ejemplo, en la primera convocatoria la inscripción de proyectos fue del 6 al 29 de agosto; la publicación de los proyectos inscritos fue el 30 de agosto; la pre-evaluación del 31 de agosto al 10 de septiembre; las sesiones de los 4 subcomités fueron del 12 al 15 de septiembre; la sesión del Comité de Selección el 17 de septiembre, y la publicación de los resultados el 19 de septiembre.

La segunda convocatoria se publicó el pasado 8 de octubre; el 9 de octubre se dio la Capacitación sobre los términos de la convocatoria y el uso de la plataforma para registro de proyectos.

Del 10 al 24 de octubre es el periodo de registro de los proyectos en la plataforma, por lo que todavía las organizaciones civiles interesadas todavía están a tiempo para registrar su proyecto, comentó la Secretaria del Nuevo Comienzo.

El próximo 27 de octubre al 12 de noviembre, se realizará la Revisión documental de los proyectos. Del 13 al 26 de noviembre: Revisión de proyectos por el Grupo Experto Evaluador. El 2 de diciembre es la Sesión de los subcomités de Niñas, Niños y Adolescentes: así como prevención social de la violencia y la delincuencia.

El 5 de diciembre es la Sesión de los subcomités de Desarrollo Social, e Infraestructura. Y el 9 de diciembre es la Sesión del Comité de Selección de Proyectos. Y el 11 de diciembre, se da la Publicación de resultados.

La Gobernadora y la Secretaria del Nuevo Comienzo reiteraron en la invitación a la gente a que ingrese a la página: tocandocorazones.guanajuato.gob.mx donde encontrarán todos los detalles de registro, convocatorias, el directorio de las Organizaciones de la Sociedad Civil, los proyectos que están participando y los resultados.

Gerardo Ibarra dijo que está contento de participar en esta estrategia, en donde los evaluadores de los proyectos son los mismos ciudadanos, por lo que este proceso se lleva a cabo de manera transparente; este modelo ya es un referente a nivel nacional, porque otras entidades quieren replicarlo.

Delegación Guanajuato, rumbo a los Juegos Parapanamericanos Juveniles

La Gobernadora de la Gente, Libia Dennise, encabezó el abanderamiento de la Delegación Guanajuato rumbo a los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025.

Del 31 de octubre al 9 de noviembre, más de mil 500 atletas de 33 países competirán en 13 disciplinas. Y entre ellos estará Guanajuato con ocho deportistas, seis mujeres y dos hombres.

La Mandataria, Libia Dennise, destacó que Guanajuato se distingue por creer en su gente, por trabajar con amor y servir con empatía, valores que forman parte del Decálogo de la Gente y que se reflejan en cada logro de sus atletas.

“Ustedes han logrado llegar a sus metas y demostrarse que siempre pueden ser mejores. Me siento muy contenta porque ustedes nos demuestran que con disciplina, e siendo resilientes, perseverantes, se pueden lograr las metas que Guanajuato se plantea y que nos planteamos en lo individual”, dijo la Gobernadora.

Con su bandera en alto, las y los representantes de Guanajuato llevarán a Chile el espíritu de un estado que no se rinde, que acompaña y que celebra la diversidad como un orgullo. Su desempeño en los Juegos Parapanamericanos Juveniles será, sin duda, una muestra más del poder transformador del deporte.

